Les inondations en RDC font au moins 120 morts à Kinshasa

Plus de 120 personnes sont mortes à Kinshasa, la capitale congolaise, après que des pluies torrentielles ont provoqué de graves inondations dans la ville, selon un communiqué du gouvernement publié mercredi.

Les précipitations ont commencé lundi et se sont poursuivies jusqu’à mardi, a-t-il ajouté. De graves dommages peuvent être vus dans une vidéo obtenue par l’agence de presse Reuters, avec des toits et des routes effondrés et des personnes marchant jusqu’aux genoux dans l’eau.

Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion de crise mardi soir, avec plusieurs responsables locaux et policiers, indique le communiqué publié par son bureau mercredi.

Trois jours de deuil national ont été décrétés « suite aux énormes pertes en vies humaines ».

Le gouvernement couvrira également les frais funéraires des personnes décédées, ajoute le communiqué.

Le bilan risque encore d’augmenter. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a déclaré à Reuters que le ministère avait dénombré 141 morts mais que le nombre devait être recoupé avec d’autres départements.

Des images publiées sur Twitter par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, montraient une route principale qui semblait s’être affaissée dans un gouffre profond, avec des foules regardant les dégâts.

« Sur la route nationale 1, il y a un gros trou. Seuls les piétons peuvent passer. Nous ne comprenons pas comment l’eau a coupé la route », a déclaré un habitant local, Gabriel Mbikolo.

Autrefois village de pêcheurs sur les rives du fleuve Congo, Kinshasa est devenue l’une des plus grandes mégapoles d’Afrique avec une population d’environ 15 millions d’habitants.

Une urbanisation rapide mal régulée a rendu la ville de plus en plus vulnérable aux crues soudaines après des pluies intenses, qui sont devenues plus fréquentes en raison du changement climatique.

Au moins 39 personnes sont mortes à Kinshasa en 2019 lorsque des pluies torrentielles ont inondé les quartiers bas et que certains bâtiments et routes se sont effondrés.

En plus des infrastructures endommagées, chaque jour d’inondation coûte aux ménages 1,2 million de dollars combinés en raison de la perturbation des transports à grande échelle, selon un document de la Banque mondiale de 2020.