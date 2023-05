Les inondations en Italie tuent au moins 13 personnes et en déplacent des milliers ; terres agricoles détruites

Commentez cette histoire Commentaire

Au moins 13 personnes sont mortes et des dizaines de milliers de personnes déplacées après les inondations qui ont frappé le nord de l’Italie, bouleversant la production dans les zones riches en agriculture et incitant le Premier ministre du pays à écourter son voyage au Japon pour le sommet du Groupe des Sept. « Franchement, je ne peux pas rester si loin de l’Italie à un moment aussi difficile », a déclaré samedi la Première ministre Giorgia Meloni depuis Hiroshima, où sont réunis les dirigeants de certaines des économies les plus avancées du monde. « [M]Ma conscience m’oblige à revenir.

Des pluies et des inondations exceptionnellement fortes ont frappé le nord de l’Italie la semaine dernière, submergeant les routes et les maisons et endommageant les infrastructures de la région d’Émilie-Romagne. Le temps extrême s’est étiré aussi loin qu’à proximité Croatie, Bosnie et Slovénie.

Les inondations ont déclenché une intervention d’urgence nationale en Italie. Les autorités régionales ont déclaré samedi que plus de 36 000 personnes en Émilie-Romagne ont été contraintes de quitter leur domicile et de trouver un abri temporaire.

Les conditions météorologiques extrêmes ont également causé des pertes généralisées de récoltes et de bétail, provoquant des avertissements de la part de groupes industriels. L’Émilie-Romagne est connue pour sa production agricole et abrite certaines des exportations alimentaires les plus célèbres d’Italie, notamment le fromage Parmigiano-Reggiano et le jambon de Parme.

L’Émilie-Romagne a déjà été frappée par de fortes pluies et des inondations au début du mois, lorsqu’au moins deux personnes ont été tuées.

S’exprimant dimanche depuis la place Saint-Pierre, le pape François a déclaré : « Je renouvelle ma profonde proximité avec le peuple d’Émilie-Romagne, qui a été frappé par les inondations ces derniers jours », selon l’agence de presse ANSA.

Les dernières pluies abondantes sont particulièrement dévastatrices car elles sont survenues alors que l’Italie et d’autres pays du sud de l’Europe connaissaient conditions sèches et sécheresse. Un sol très sec est moins apte à absorber les précipitations et de fortes pluies tombant sur un sol desséché ont contribué à un ruissellement rapide vers les rivières et autres endroits inondés à proximité.

Les experts disent que la hausse des températures liée au changement climatique rend probablement les fortes pluies et certains autres événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

En Émilie-Romagne, les dommages causés par les inondations aux infrastructures pourraient coûter plus de 670 millions de dollars (620 millions d’euros) à réparer, selon une évaluation préliminaire samedi de la région, qui a déclaré que les coûts pourraient augmenter à mesure que de plus amples informations arriveront. Dans la capitale régionale de Bologne À elles seules, les autorités ont déclaré que les intempéries avaient causé pour 119 millions de dollars (110 millions d’euros) de dommages au réseau routier.

La fédération italienne des agriculteurs, Coldiretti, a déclaré que plus de 880 millions de livres de blé avaient été perdues cette année en raison des conditions météorologiques extrêmes dans la région et a averti que la stagnation des eaux de crue pourrait compromettre les récoltes de fruits pendant quatre à cinq ans.

« Le lent écoulement de l’eau laissée dans les vergers » étouffe « les racines des arbres jusqu’à ce qu’elles pourrissent et risquent de ruiner des plantations entières qui mettront des années avant de redevenir productives », a déclaré Coldiretti, selon CNN.

Le groupe a déclaré que plus de 5 000 fermes avaient été touchées, et que des animaux se sont noyés dans les eaux de crue en Émilie-Romagne. La région est l’une des plus riches d’Italie et est connue pour ses industries manufacturières et agroalimentaires. Aujourd’hui, plus de 50 000 emplois sont menacés, a déclaré Coldiretti.

La destruction des cultures de blé dur – qui sont utilisées pour fabriquer des pâtes – survient alors que le gouvernement italien a annoncé des initiatives pour lutter contre la crise du coût de la vie dans le pays, notamment en enquêtant sur les augmentations du prix des pâtes et d’autres aliments de base.

Avec des milliers de maisons inondées ou inaccessibles, les autorités italiennes ont mis en place des abris d’urgence dans les hôtels, les écoles et les gymnases. Les évacuations se poursuivaient samedi, et quelque 3.000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer de la ville de Lavezzola, dans la province de Ravenne, selon le Département de la protection civile.

La majeure partie de la région d’Émilie-Romagne était encore sous alerte météo rouge — indiquant une situation potentiellement dangereuse — ou sous alerte orange pour dimanche. Par ailleurs, le service météorologique italien a averti qu’une tempête située entre la Calabre et la Sicile apporterait des pluies intenses sur la Toscane et le Latium, au centre du pays.