Les inondations en Europe et en Chine perturbent le transport maritime mondial et les chaînes d’approvisionnement

Puis, en avril, l’un des plus gros porte-conteneurs du monde s’est coincé dans le canal de Suez, interrompant le trafic pendant près d’une semaine. La voie navigable est l’une des plus fréquentées au monde, avec environ 12% du commerce qui la traverse.

De fortes pluies et des inondations ont régions dévastées de l’Europe occidentale. Certaines des inondations les plus graves se sont produites en Allemagne et en Belgique. Certaines parties de la Suisse, du Luxembourg et des Pays-Bas ont également été touchées.

« Cela va vraiment perturber la chaîne d’approvisionnement car les liaisons ferroviaires ont toutes été rompues », a déclaré Huxley à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Il a déclaré que cela inclut les chemins de fer en provenance de la République tchèque et de la Slovaquie vers les ports allemands de Rotterdam et de Hambourg, qui ont été « gravement perturbés ».

« Et cela va donc retarder les mouvements de fret entrant et sortant », a-t-il déclaré. « Cela va vraiment perturber l’industrie. »