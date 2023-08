Les inondations en Chine s’aggravent, poussant des milliers de personnes à évacuer

La province chinoise du Hebei a émis des alertes d’évacuation pour plusieurs de ses villes en prévision d’autres déluges potentiellement mortels.

Les tempêtes chinoises ont rapidement submergé les systèmes de drainage et même coupé l’électricité dans certaines régions.

Au moins 20 personnes seraient mortes dans la banlieue extérieure de Pékin.

Vendredi, de fortes pluies et des niveaux d’eau élevés sur les rivières du nord-est de la Chine menaçaient les villes en aval, provoquant l’évacuation de milliers de personnes, bien que le pays semble avoir évité les pires effets de la saison des typhons qui frappent certaines parties de l’Asie de l’Est.

La province du Hebei, qui entoure la capitale Pékin sur trois côtés, a lancé des alertes pour plusieurs de ses villes. La province du Heilongjiang au nord évacuait des villages entiers en prévision de déluges potentiellement mortels.

Les travaux de sauvetage sont toujours en cours. Au moins 20 personnes auraient été tuées dans la banlieue extérieure de Pékin et 27 autres étaient portées disparues à la suite des tempêtes du week-end qui ont rapidement submergé les systèmes de drainage.

L’INONDATION ÉCLAIR PROVOQUE L’EFFONDREMENT DU PONT CHINOIS, 2 VOITURES TOMBE DANS LA RIVIÈRE EN DESSOUS

Pékin a généralement des étés secs, mais a connu cette année une période de chaleur record qui a éclaté de façon spectaculaire au cours du week-end avec près d’une semaine de pluie et de bruine constantes. L’électricité a été coupée dans certaines zones, les transports publics et les cours d’été ont été suspendus et les citoyens de la métropole de plus de 20 millions d’habitants ont été invités à rester chez eux.

Les villes voisines de Tianjin et Zhuozhou ont également été durement touchées. Les services d’incendie, aidés par des groupes de secours bénévoles, ont fouillé des immeubles d’appartements et des tunnels ferroviaires à la recherche de personnes bloquées, mettant des centaines de personnes en sécurité.

Avec son statut de capitale nationale, siège du Parti communiste au pouvoir et abritant des trésors culturels tels que l’ancienne Cité interdite, Pékin a fourni une protection spéciale contre les inondations en détournant les eaux vers les régions voisines. Cela a déclenché vendredi sur les réseaux sociaux des plaintes concernant des inondations dans les zones environnantes qui auraient pu être évitées si l’eau de pluie avait été évacuée par le système de canaux et de rivières de la capitale.

D’autres régions, en particulier dans le sud de la Chine, ont subi des inondations estivales mortelles inhabituelles. D’autres parties du pays sont aux prises avec la sécheresse, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l’approvisionnement alimentaire des 1,4 milliard d’habitants du pays déjà aux prises avec la perturbation des expéditions de céréales résultant de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

L’eau boueuse dévalant les rues a emporté les voitures dans le quartier vallonné de Mentougou, à l’ouest de Pékin.

« Deux voitures garées derrière mon immeuble ont disparu en une minute seulement », a déclaré Liu Shuanbao, un habitant.

À Zhuozhou, au sud-ouest de Pékin, environ 125 000 personnes des zones à haut risque ont été déplacées vers des abris, a indiqué Xinhua.

Le président Xi Jinping a donné l’ordre aux gouvernements locaux de « tout mettre en œuvre » pour secourir les personnes prises au piège et minimiser les pertes de vies humaines et les dommages matériels.

Le gouvernement de Tianjin, un port à l’est de Pékin, a déclaré que 35 000 personnes avaient été évacuées près de la rivière Yongding en crue.

AU MOINS 15 TUÉS PAR DES INONDATIONS CHINOISES, 4 AUTRES DISPARUS

Près de 20 pouces de pluie sont tombés à certains endroits depuis samedi, selon l’agence météorologique de la province du Hebei. Certaines régions ont signalé jusqu’à 3½ pouces de précipitations par heure.

Treize rivières ont dépassé les niveaux d’alerte dans le bassin de Haihe, qui comprend Pékin, Tianjin et Shijiazhuang, a indiqué Xinhua, citant le ministère des Ressources en eau.

Environ 42 000 personnes ont été évacuées des régions de la province du Shanxi vers l’ouest du Hebei, a-t-il rapporté, citant des responsables des services d’urgence.

Début juillet, au moins 15 personnes ont été tuées par des inondations dans la région sud-ouest de Chongqing, et environ 5 590 personnes dans la province de l’extrême nord-ouest du Liaoning ont dû être évacuées. Dans la province centrale du Hubei, des orages ont piégé les habitants dans leurs véhicules et leurs maisons.

Les inondations les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire récente de la Chine ont eu lieu en 1998, lorsque 4 150 personnes sont mortes, la plupart le long du fleuve Yangtze.

En 2021, plus de 300 personnes sont mortes dans des inondations dans la province centrale du Henan. Des précipitations record ont inondé la capitale provinciale de Zhengzhou le 20 juillet de cette année-là, transformant les rues en rivières tumultueuses et inondant au moins une partie d’une ligne de métro, piégeant les passagers dans les voitures.

Pendant ce temps, dans la province orientale du Shandong, les autorités ont également mis en garde contre les risques d’inondation alors que les niveaux d’eau de la rivière Zhangwei continuaient d’augmenter.

La Chine a été largement épargnée par le typhon Khanun, qui a frappé jeudi le Japon, endommageant des maisons et coupant l’électricité à Okinawa et dans d’autres îles. Le Centre météorologique national chinois s’attendait initialement à ce que le typhon touche terre dans la province du Zhejiang, dans le sud-est du pays, où les autorités locales ont appelé les navires au port et interrompu les services de ferry pour passagers.