Les inondations en Chine font au moins 12 morts et des milliers d’évacués

Dans la province du Sichuan, au sud-ouest, au moins six personnes sont mortes et 12 autres sont portées disparues après que des pluies torrentielles ont déclenché des crues soudaines, a rapporté le média public CGTN.

BEIJING – Des crues soudaines dans le sud-ouest et le nord-ouest de la Chine ont fait au moins une douzaine de morts et mis des milliers d’autres en danger, ont rapporté dimanche les médias officiels.

Pendant ce temps, dans la ville de Longnan, dans la province du Gansu, dans le nord-ouest du pays, six autres décès ont été signalés et 3 000 personnes ont été évacuées, a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV. Les précipitations en 1 1/2 journée ont atteint 98,9 millimètres (3,9 pouces) dans les zones les plus touchées, soit près du double de la moyenne de juillet.

Les experts disent que de tels événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus probables en raison du changement climatique. L’air plus chaud peut stocker plus d’eau, ce qui entraîne de plus grosses averses lorsqu’il est relâché.