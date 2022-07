Les inondations en Chine font au moins 12 morts et des milliers d’évacués

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des inondations soudaines dans le sud-ouest et le nord-ouest de la Chine ont fait au moins une douzaine de morts et mis des milliers d’autres en danger, ont rapporté dimanche les médias officiels.

Dans la province du Sichuan, au sud-ouest, au moins six personnes sont mortes et 12 autres sont portées disparues après que des pluies torrentielles ont déclenché des crues soudaines, a rapporté le média public CGTN.

Quelque 1 300 personnes avaient été évacuées samedi, selon le rapport.

Pendant ce temps, dans la ville de Longnan, dans la province du Gansu, dans le nord-ouest du pays, six autres décès ont été signalés et 3 000 personnes ont été évacuées, a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV. Les précipitations en 1 1/2 journée ont atteint 98,9 millimètres (3,9 pouces) dans les zones les plus touchées, soit près du double de la moyenne de juillet.

Les pluies surviennent au milieu d’une vague de chaleur dans certaines parties du pays, notamment la province orientale du Zhejiang et la ville de Shanghai, avec des températures atteignant 42 degrés Celsius (107 Fahrenheit) la semaine dernière.

Les experts disent que de tels événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus probables en raison du changement climatique. L’air plus chaud peut stocker plus d’eau, ce qui entraîne de plus grosses averses lorsqu’il est relâché.

Les inondations s’ajoutent aux difficultés économiques provoquées en partie par des mesures strictes “zéro-COVID” restreignant les voyages et perturbant les chaînes d’approvisionnement.

La Chine n’est pas le seul pays à connaître des conditions météorologiques extrêmes cet été. En Allemagne, les faibles niveaux d’eau du Rhin dus aux sécheresses ont perturbé la chaîne d’approvisionnement des matières premières dans le pays. Des vagues de chaleur ont également frappé la partie sud des États-Unis, avec des températures qui devraient dépasser 38 ° C (100 ° F) dans les prochains jours.