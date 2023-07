Les inondations en Afrique du Sud font 7 morts et les équipes de secours recherchent 7 autres personnes disparues

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) – Sept personnes sont mortes et sept autres sont portées disparues après des jours de fortes pluies qui ont déclenché des inondations dans et autour de la ville sud-africaine de Durban, ont annoncé vendredi les autorités gouvernementales locales.

Six personnes sont mortes à Durban et une à Port Sheptsone, une ville balnéaire à environ 120 kilomètres (75 miles) au sud. Les équipes de secours sont toujours à la recherche de sept autres personnes, a indiqué le gouvernement provincial du KwaZulu-Natal.

Les autorités ont déclaré avoir retrouvé les corps d’une femme dans la vingtaine et d’une adolescente dans un canal à Durban, portant le bilan à sept morts.

Environ 70 maisons ont été détruites et plus de 100 endommagées par le mauvais temps. Plus de 150 personnes se sont retrouvées sans abri, a indiqué le gouvernement provincial. Les gens se réfugiaient dans des écoles et d’autres bâtiments, ont indiqué des responsables locaux.

De fortes pluies et des vents violents ont frappé la côte est de l’Afrique du Sud cette semaine. Le temps inhabituel a également entraîné un type de tornade appelé un « trombeau » déchirant une zone à la périphérie de Durban, avec des vents enregistrés à plus de 100 miles par heure (160 kilomètres par heure), selon le service météorologique sud-africain.

