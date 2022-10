Les inondations en Afrique de l’Ouest détruisent les récoltes, aggravant les craintes de la faim

ABUJA, Nigéria — Ocheiga Enoch ne s’attend pas à beaucoup de récolte de riz dans le centre-nord du Nigéria après que les eaux de crue ont submergé ses champs et ceux de tant d’autres agriculteurs cette saison.

“Le genre de souffrance que nous traversons actuellement est terrible”, a déclaré Enoch à propos des inondations, désormais les pires au Nigeria depuis plus d’une décennie après avoir tué plus de 600 personnes et forcé 1,3 million de personnes à fuir leurs maisons.