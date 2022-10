Les inondations en Afrique de l’Ouest détruisent les récoltes, aggravant les craintes de la faim

ABUJA, Nigeria (AP) – Ocheiga Enoch ne s’attend pas à une grande récolte de riz dans le centre-nord du Nigeria après que les eaux de crue ont submergé ses champs et ceux de tant d’autres agriculteurs cette saison.

Beaucoup dans l’État de Benue – connu comme le “panier alimentaire” du pays – se retrouvent maintenant dans la position inhabituelle de chercher des semis en vue de la saison agricole de l’année prochaine à un moment où ils devraient récolter la récolte actuelle.

“Le genre de souffrance que nous traversons actuellement est terrible”, a déclaré Enoch à propos des inondations, désormais les pires au Nigeria depuis plus d’une décennie après avoir tué plus de 600 personnes et forcé 1,3 million de personnes à fuir leurs maisons.

Des précipitations supérieures à la moyenne et des inondations dévastatrices ont touché 5 millions de personnes cette année dans 19 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, selon un nouveau rapport de situation du Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Au Tchad, le gouvernement du pays a déclaré cette semaine l’état d’urgence après que les inondations ont touché plus d’un million de personnes.

“Cette catastrophe résultant du changement climatique est l’une des plus graves que la région ait connue depuis des années, agissant comme un multiplicateur de misère pour les communautés qui luttent déjà pour garder la tête hors de l’eau”, a déclaré le chef par intérim du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno.

La catastrophe a maintenant aggravé le sort de cette nation centrafricaine qui traverse déjà une crise alimentaire, a déclaré Mbaindangroa Djekornonde Adelph, analyste au Tchad.

Le Nigeria a enregistré au moins 600 décès tandis que les autorités nigériennes voisines affirment qu’au moins 192 personnes y sont mortes à la suite de tempêtes, soit à cause de l’effondrement de maisons, soit de la noyade dans les eaux de crue.

Les inondations ont déjà entraîné “une augmentation importante des cas de choléra et d’autres maladies évitables au Nigeria”, a averti vendredi l’International Rescue Committee (IRC) dans un communiqué, appelant à davantage de ressources pour intensifier sa réponse.

Les experts pointent du doigt des précipitations inhabituelles et l’incapacité des gouvernements à mettre en place des systèmes d’alerte précoce pour mieux se préparer aux extrêmes climatiques.

Les inondations en Afrique de l’Ouest sont “principalement dues à la négligence du gouvernement face à des problèmes environnementaux tels que le changement climatique sur une période de temps”, a déclaré Ibrahim Raji, un chercheur sur le climat qui se concentre sur la région. La situation « se résume à la réticence du gouvernement à s’attaquer aux problèmes environnementaux », a ajouté Raji.

Bien avant les inondations et la guerre de la Russie en Ukraine, l’Afrique de l’Ouest était déjà confrontée à sa pire crise alimentaire en 10 ans avec plus de 27 millions de personnes affamées, selon un rapport publié par des organisations humanitaires internationales en avril.

Chi Lael, porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations Unies au Nigéria, s’inquiète de la “saison de récolte inquiétante à venir”.

Certains agriculteurs ont perdu près de 75 % de tout ce qui a été planté cette année, a déclaré Kabir Ibrahim, président national de l’association locale des agriculteurs.

Les dégâts causés par les inondations au Nigeria s’étendent également au bétail dans des régions comme l’État de Bayelsa, où Innocent Aluu a déclaré avoir perdu près de 10 000 volailles dans son élevage de volailles à cause des inondations, la plupart mourant de maladies d’origine hydrique.

“J’ai envie de m’enfuir – personne ne peut penser correctement”, a déclaré par téléphone un Aluu dévasté, estimant ses pertes à 30 millions de nairas (68 600 dollars).

Au Niger voisin, des dizaines de milliers de personnes ont également été déplacées par les inondations dans les régions de Maradi et de Zinder, et de nombreuses maisons et terres agricoles ont été endommagées.

C’est une histoire similaire au Cameroun où les eaux de crue ont causé d’importants dégâts dans la région du nord, détruisant les cultures et les maisons.

“Les précipitations de cette année sont exceptionnelles”, a déclaré Kousoumna Libaa, spécialiste du climat au Cameroun. “Il y a eu des pluies soutenues depuis le début de la saison, depuis août, septembre et même jusqu’en octobre maintenant, il continue de pleuvoir.”

Les experts craignent que les terres agricoles endommagées n’augmentent encore les prix des denrées alimentaires à un moment où les taux d’inflation sont déjà à des niveaux records – le Nigeria et le Ghana à 20,7% et 37% respectivement.

Au Nigéria, le PAM a déclaré qu’il fournissait une aide d’urgence dans l’État de Yobe, l’un des endroits les plus durement touchés. Mais l’agence a un besoin urgent de 129 millions de dollars pour soutenir ses opérations au Nigeria au cours des cinq prochains mois, a déclaré sa porte-parole.

L’écrivain d’Associated Press Joel Kouam à Ngaoundéré, au Cameroun, a contribué.

Suivez toutes les histoires d’AP sur les questions de changement climatique sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment.

Chinedu Asadu, Associated Press