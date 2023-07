Les inondations du Vermont entraînent la déclaration de l’état d’urgence pour tout l’État

Les équipes de sauvetage en eau vive et les responsables locaux du Vermont se sont préparés à davantage de précipitations et d’inondations mardi après que de fortes pluies persistantes ont inondé l’État et d’autres parties du nord-est des États-Unis, libérant des eaux rapides qui ont emporté les routes, piégé les résidents dans leurs maisons et perturbé les déplacements.

Une personne a été tuée à New York alors qu’elle tentait de quitter sa maison inondée.

Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de décès liés aux inondations dans le Vermont, selon les responsables des urgences. Mais des dizaines de routes ont été fermées, dont beaucoup le long de la colonne vertébrale des Montagnes Vertes.

Karen Matter, d’Amherst, NH, prend une vidéo de l’inondation de la rivière North Branch Deerfield à Wilmington, Vt., lundi. De fortes pluies ont emporté des routes et forcé des évacuations dans le nord-est des États-Unis, en particulier dans le Vermont et à New York. (Kristopher Radder/The Brattleboro Reformer/Associated Press)

De plus, une cinquantaine de personnes isolées ont été secourues par bateau rapide, a déclaré Mark Bosma, porte-parole de Vermont Emergency Management, à la télévision WCAX.

Les responsables s’attendaient à ce que les rivières débordent du jour au lendemain, ce qui pose des risques pour des villes telles que Montpellier, la capitale de l’État.

« Nous voulons vraiment que les gens soient hypervigilants et surveillent la météo et n’attendent pas trop longtemps pour obtenir un terrain plus élevé », a déclaré Bosma.

Des inondations graves et potentiellement mortelles se produisent aujourd’hui dans une grande partie du Vermont. Les équipes d’urgence ont effectué des sauvetages dans plusieurs communautés. Environ deux douzaines de routes nationales sont fermées à partir de 10h. Des avertissements de crue éclair sont en vigueur de la ligne du Massachusetts à la frontière canadienne. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR —@VTStatePolice

Alors qu’il était en Lituanie pour le sommet de l’OTAN, le président américain Joe Biden a signé une déclaration d’urgence pour les 14 comtés du Vermont, libérant ainsi des fonds d’aide fédérale pour les efforts de sauvetage et de récupération.

Le Service météorologique national des États-Unis a émis des avertissements et des avis de crue soudaine pour une grande partie de l’État, de la ligne du Massachusetts au nord jusqu’à la frontière canadienne. La ville de Québec et d’autres parties de la province font face à des prévisions détrempées pour le reste de la semaine.

Le Corps of Engineers de l’armée américaine a déclaré lundi soir qu’il s’attendait à ce que deux barrages libèrent de l’eau pendant la nuit, provoquant de « graves inondations » en aval susceptibles d’affecter plusieurs villes.

« Ça dure depuis des jours »: gouverneur

Selon Mike Cannon de Vermont Urban Search and Rescue, des équipes de sauvetage de Caroline du Nord, du Michigan et du Connecticut faisaient partie de ceux qui ont aidé à se rendre lundi dans les villes du Vermont qui étaient inaccessibles depuis que des torrents de pluie ont commencé à ceinturer l’État.

Les équipes de sauvetage en eau vive du Vermont ont effectué plus de 50 sauvetages, principalement dans les régions du sud et du centre de l’État, a déclaré lundi soir Vermont Emergency Management.

« Nous n’avons pas vu de pluie comme celle-ci depuis Irene », a déclaré le gouverneur du Vermont Phil, faisant référence à la tempête tropicale Irene en août 2011. Cette tempête a tué six personnes dans l’État, emporté des maisons de leurs fondations et endommagé ou détruit plus de 200 ponts et 805 ponts. kilomètres d’autoroute.

Une vue générale lundi d’une rue inondée à Montpellier, dans le Vermont, est montrée. (Soumis par Maggie Lenz/Reuters)

Ce qui est différent, c’est qu’Irene a duré environ 24 heures, a déclaré Scott.

« Cela continue. Nous recevons autant de pluie, sinon plus. Cela dure depuis des jours. C’est ma préoccupation. Ce ne sont pas seulement les dégâts initiaux. C’est la vague, la deuxième vague et la troisième vague » il a dit.

Les précipitations dans certaines parties du Vermont ont dépassé 20 centimètres lundi soir, et le National Weather Service de Burlington a annoncé que davantage de pluie était prévue pour mardi.

Annulations de voyage

Troy Caruso, propriétaire d’un terrain de golf, de cinq restaurants et d’un motel à Ludlow, dans le Vermont, a déclaré qu’il avait vérifié les dommages causés à ses propriétés et dans la ville d’environ 800 personnes. Un supermarché et un centre commercial ont été « anéantis », a-t-il dit, tout comme un steakhouse et peut-être un restaurant de hamburgers qu’il possédait.

« Il est inondé au-delà de toute croyance », a déclaré Caruso à propos de la ville, notant que le 10e trou de son parcours de golf était sous l’eau. « Nous venons de terminer le nettoyage de ces propriétés, les fleurs ont été plantées, l’ensemble des neuf mètres », a-t-il déclaré. « Il va falloir tout recommencer. »

Les spectateurs vérifient une route inondée qui n’est pas praticable, à Chester, dans le Vermont, lundi. (Scott Eisen/Getty Images)

L’un des endroits les plus touchés a été la vallée de l’Hudson à New York, où une femme identifiée par la police comme Pamela Nugent, 43 ans, est décédée alors qu’elle tentait de s’échapper de sa maison inondée dans le hameau de Fort Montgomery.

L’inondation éclair a délogé des rochers qui ont percuté la maison de la femme et endommagé une partie de son mur, a déclaré Steven Neuhaus, directeur du comté d’Orange, à l’Associated Press. Deux autres personnes ont pris la fuite.

Une vue générale d’une zone inondée est montrée de dessus à Ludlow, Vermont. (Soumis par Henry’s Weather Channel/Reuters)

« Elle essayait de passer [the flooding] avec son chien », a déclaré Nehaus, « et elle a été submergée par des vagues de type raz-de-marée. »

La tempête a également interrompu les déplacements. Il y a eu des centaines d’annulations de vols aux aéroports Kennedy, LaGuardia et Newark et plus de 200 annulées à l’aéroport Logan de Boston, selon le site Flightaware. Amtrak a temporairement suspendu le service entre Albany et New York.