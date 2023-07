Les inondations du nord de l’Inde font 22 morts au milieu de glissements de terrain et de fortes pluies

Commentez cette histoire Commentaire

Le nord de l’Inde a été frappé par de fortes pluies, provoquant des inondations et des glissements de terrain qui ont fermé des écoles et fait au moins 22 morts, selon des responsables et des médias locaux. La « période de pluie intense » sur la région devrait se poursuivre lundi avant que des « pluies extrêmement fortes » ne soient attendues pour les régions du nord-est et de l’est du pays cette semaine, selon un briefing météorologique du Département météorologique indien.

La plupart des précipitations classées comme pluies extrêmes – plus de 20 centimètres, soit environ 8 pouces – se sont concentrées dans la pointe nord de l’Inde ; l’Etat du Pendjab a enregistré 35 centimètres, selon le département.

Des images de drones ont montré des inondations généralisées dans l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde, le 10 juillet, déclenchées par de fortes pluies. (Vidéo : Reuters)

Le département publié une « alerte rouge » pour la région de l’Himachal Pradesh, prévoyant des inondations et des glissements de terrain lundi et conseillant aux habitants de rester à l’écart des « structures vulnérables ». L’État a déjà été durement touché par les conditions météorologiques extrêmes du week-end, avec divers glissements de terrain et cas d’inondations graves signalés. Au moins sept personnes sont mortes dans des glissements de terrain dans l’État, dont trois membres d’une famille décédés après l’effondrement d’une maison, a rapporté le Times of India.

Plus de deux douzaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans la nuit de ce week-end après qu’une rivière « a changé de cours », laissant les gens « coincés au milieu de la rivière ». a dit Sukhvinder Singh Sukhu, ministre en chef de l’Himachal Pradesh. Les touristes nationaux bloqués dans certaines parties de l’État par des routes endommagées devaient être évacués par « la route ou les airs, dès que le temps le permettra ». Le ministre en chef a dit il s’est entretenu dimanche avec le Premier ministre indien Narendra Modi des dégâts causés par les inondations.

Des inondations meurtrières en Inde indiquent une urgence climatique imminente dans l’Himalaya

Arvind Kejriwal, le ministre en chef de Delhi, a dit les écoles y seraient fermées lundi après que la ville – la deuxième ville la plus peuplée de l’Inde et abritant la capitale, New Delhi – ait été frappée par des «pluies torrentielles» au cours du week-end.

L’Inde est au milieu de sa saison de mousson, qui apporte généralement de fortes pluies et des inondations. En juillet 2021, une série de glissements de terrain et d’inondations a tué au moins 127 personnes. Des inondations extrêmes dans le nord de l’Inde en 2013 ont fait des milliers de morts. La recherche a montré que le changement climatique menace de rendre les inondations extrêmes plus intenses et plus fréquentes.

Des pluies intenses ont fait des ravages ailleurs dans le monde ce week-end, avec des inondations dans le nord-est des États-Unis tuant au moins une personne et des pluies torrentielles et des glissements de terrain au Japon faisant au moins trois morts.