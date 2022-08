Les inondations du Kentucky ont emporté avec elles l’histoire des Appalaches

“Les Kentuckiens se présentent les uns aux autres, nous le faisons”, a-t-elle déclaré.

Mme Scalos, qui a grandi dans le Kentucky rural, a déclaré qu’elle avait rejoint l’organisation en partie pour “renouer avec mon propre héritage”. “Appalshop a toujours été plus une idée pour faire sentir aux gens qu’il est normal d’être fier d’être Appalachien”, a-t-elle ajouté.

Mais le bâtiment lui-même est devenu un élément central du travail que le groupe accomplit dans toute la communauté, accueillant des vernissages d’art, des concerts et des émissions de radio régulières. Appalshop a commencé comme un atelier de cinéma en 1969, mais s’est élargi pour inclure des programmes photographiques et littéraires, une compagnie de théâtre, un studio d’enregistrement et un organisateur communautaire, tous centrés sur la mission de documenter et de célébrer la culture des Appalaches. Appalshop venait de terminer son programme annuel de documentaires d’été pour les jeunes et devait montrer ses films la semaine des inondations.

Steve Ruth, un DJ bénévole sur WMMT 88.7 FM, la station de radio communautaire d’Appalshop, avait hâte d’organiser un événement bluegrass le 28 juillet, mais les eaux de crue avaient d’autres idées.