Les inondations du comté de Buchanan font au moins 44 disparus, dont des enfants, des routes bloquées par des glissements de terrain et des maisons détruites

LE nombre de personnes portées disparues après une inondation dévastatrice qui a ravagé la Virginie mardi soir, détruisant plus de 100 maisons, est passé à 44, ont déclaré des responsables.

Des enfants font partie des disparus, a déclaré le bureau du shérif du comté de Buchanan, cependant, ils ont précisé que les personnes n’étaient pas en danger mais simplement portées disparues à l’heure actuelle.

Des inondations majeures ont endommagé près de 100 maisons dans le comté de Buchanan, selon des responsables Crédit : Appalachian Power

Au moins 40 rapports de personnes disparues ont été déposés après la catastrophe naturelle qui a déplacé les habitants Crédit : Département de la gestion des urgences de Virginie

Les inondations ont détruit le service téléphonique et d’autres méthodes pour contacter les personnes disparues Crédit: Service d’incendie et de sauvetage du comté de Roanoke

Plusieurs équipages des comtés environnants réagissent à la scène d’horreur Crédit : WCYB

“Nous avons 44 personnes portées disparues pour le moment en raison de l’inondation qui s’est produite dans la région de Whitewood du comté de Buchanan”, lit-on dans un communiqué du bureau du shérif.

“Ce nombre reflète le nombre de personnes qui ont été signalées aux forces de l’ordre par des proches et des membres de leur famille comme étant incapables d’entrer en contact avec eux.

“Cela ne signifie pas que la personne est portée disparue, cela signifie que nous essayons d’atteindre et de localiser la personne et de vérifier son bien-être. Pour le moment, nous n’avons aucun décès confirmé.”

La catastrophe naturelle a laissé le comté de Buchanan en ruines, les habitants cherchant désespérément des êtres chers égarés.

L’inondation a détruit le service téléphonique et d’autres méthodes pour contacter les gens, a rapporté WDBJ7, rendant la recherche des personnes disparues plus difficile.

Un responsable du département de gestion des urgences de Virginie a déclaré que les efforts de recherche et de sauvetage étaient entravés par des glissements de terrain et le mauvais état des routes, a déclaré un journaliste local. signalé.

“Beaucoup de routes sont bloquées par des glissements de terrain. Les ponts sont emportés. Il faudra du temps pour rétablir cet accès, entrer en contact avec tout le monde et s’assurer que leurs besoins fondamentaux sont pris en charge”, a déclaré le département de gestion des urgences de Virginie, Bill Chrimes. .

Les équipages du Commandement des opérations spéciales du comté de Bedford se dirigent vers le comté de Buchanan pour aider à réparer les dégâts causés par les inondations.

Un centre de réunification a été mis en place à Twin Valley Elementary à Oakwood, en Virginie.

Le ministère de la Santé de Virginie est sur place pour fournir un dépistage médical de base, a rapporté WDBJ7.

La Croix-Rouge américaine apporte également une assistance médicale.

Roanoke County Fire and Rescue et le service d’incendie de Lynchburg ont répondu à cet incident.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a déclaré l’état d’urgence pour aider aux efforts de rétablissement, a rapporté l’AP.

“Alors que nous continuons d’évaluer la situation, je tiens à remercier nos premiers intervenants et le personnel sur le terrain pour leur aide dans nos opérations en cours dans le comté de Buchanan”, a déclaré Youngkin dans un communiqué.

“Pendant que le sauvetage et la récupération se poursuivent, veuillez vous joindre à moi dans la prière alors que nous élevons nos compatriotes de Virginie touchés par cette tragédie.”

“La situation actuelle est toujours dans la phase d’intervention d’urgence”, a déclaré le PDG de United Way of Southwest Virginia Travis Staton.

“Nous sommes en contact avec les autorités du comté de Buchanan et commencerons à offrir une assistance sur place une fois qu’elles nous auront fait savoir comment et où nous pouvons faire le plus de bien.

“Tout d’abord, la meilleure chose que nous puissions faire est de rester à l’écart des premiers intervenants et de garder toutes les personnes touchées par cela dans nos pensées et nos prières.”

Les responsables affirment que les personnes disparues ne sont peut-être pas en danger immédiat car elles ne peuvent pas être contactées par téléphone pour le moment.

Cependant, ils travaillent toujours pour vérifier tous les individus égarés pour voir s’ils vont bien.

Les autorités ont également déclaré que le nombre de personnes portées disparues devrait diminuer à mesure que les équipes de sauvetage en eau vive continuent de surveiller la zone, a déclaré un journaliste de l’AP. a dit.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun décès ni blessé confirmé à la suite de la catastrophe généralisée.

Les autorités ont mis en place un centre de réunification dans un collège local Crédit : AP : Associated Press