Les inondations d’Hélène ont emporté 11 ouvriers d’une usine du Tennessee. L’État enquête désormais

NASHVILLE, Tennessee — Les autorités de l’État du Tennessee ont annoncé mercredi qu’elles enquêtaient sur l’entreprise située derrière une usine de plastique où 11 travailleurs ont été emportés par les inondations causées par les restes de l’ouragan Helene.

Alors que la rivière Nolichucky à proximité gonflait à cause des pluies, les employés de l’usine Impact Plastics à Erwin, une petite communauté de la campagne du Tennessee, ont continué à travailler. Plusieurs ont affirmé qu’ils n’avaient pas été autorisés à partir à temps pour éviter l’impact de la tempête. Ce n’est que lorsque l’eau a envahi le parking et que l’électricité a été coupée que l’usine a fermé ses portes et renvoyé les travailleurs chez eux.

Plusieurs n’y sont jamais parvenus.

Les eaux déchaînées ont emporté 11 personnes et seulement cinq ont été secourues. Deux d’entre eux sont confirmés morts et font partie d’un sonner dans six États qui ont dépassé les 160. Quatre autres personnes dans l’usine sont toujours portées disparues depuis qu’elles ont été emportées vendredi à Erwin, où des dizaines de personnes ont également été retrouvées. sauvé du toit d’un hôpital.

La porte-parole du Tennessee Bureau of Investigation, Leslie Earhart, a déclaré mercredi que l’agence enquêtait sur les allégations impliquant Impact Plastics sous la direction du procureur local.

Le procureur de district Steven R. Finney a déclaré dans un communiqué qu’il avait demandé au bureau d’enquêter sur toute violation criminelle potentielle liée aux « événements » de vendredi.

Certains ouvriers ont réussi à s’éloigner de l’usine, tandis que d’autres se sont retrouvés coincés sur une route bouchée où l’eau montait suffisamment haut pour emporter les véhicules. Des vidéos montrent les eaux de crue brunes recouvrant l’autoroute voisine et clapotant aux portes d’Impact Plastics.

Jacob Ingram, un changeur de moules à l’usine, s’est filmé ainsi que quatre autres personnes attendant d’être secourus alors que des véhicules flottaient. Il a ensuite posté les vidéos sur Facebook avec la légende: « Je veux juste dire que j’ai de la chance d’être en vie. » Des vidéos du sauvetage par hélicoptère ont été publiées sur les réseaux sociaux plus tard samedi.

Dans une vidéo, Ingram regarde la caméra, un hélicoptère vert de la Garde nationale du Tennessee planant au-dessus de lui, hissant l’un des autres survivants. Dans une autre, un soldat attache un harnais à la prochaine personne évacuée.

Impact Plastics a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle « a continué à surveiller les conditions météorologiques » vendredi et que les gestionnaires ont licencié des employés « lorsque l’eau a commencé à recouvrir le parking et la voie de service adjacente et que l’usine a perdu l’électricité ».

Lors d’entretiens avec les médias locaux, deux des travailleurs qui ont réussi à sortir de l’établissement ont contesté ces affirmations. On a dit Actualités 5 EJJB que les employés devaient attendre qu’il soit « trop tard ». Un autre, Ingram, a fait une déclaration similaire au Sentinelle des nouvelles de Knoxville.

« Ils auraient dû évacuer lorsque nous avons reçu les avertissements de crue soudaine et lorsqu’ils ont vu le parking », a déclaré Ingram. « Nous leur avons demandé si nous devions évacuer, et ils nous ont répondu que ce n’était pas encore assez grave. »

Le travailleur Robert Jarvis a déclaré à News 5 WCYB que l’entreprise aurait dû les laisser partir plus tôt.

Jarvis a déclaré qu’il avait essayé de partir avec sa voiture, mais que l’eau sur la route principale était devenue trop haute et que seuls les véhicules tout-terrain parvenaient à sortir de la zone inondée.

« L’eau montait », dit-il. « Un gars dans un 4×4 est venu, a récupéré un groupe d’entre nous et nous a sauvé la vie, sinon nous serions morts aussi. »

Les 11 travailleurs ont trouvé un répit temporaire à l’arrière d’un camion conduit par un passant, mais celui-ci s’est rapidement renversé après que des débris l’ont heurté, a déclaré Ingram.

Ingram a déclaré qu’il avait survécu en s’accrochant aux tuyaux en plastique qui se trouvaient sur le camion. Il a déclaré que lui et quatre autres personnes avaient flotté pendant environ 800 mètres avant de trouver la sécurité sur un solide tas de débris.

« Nous sommes dévastés par la perte tragique d’excellents employés », a déclaré lundi le fondateur de l’entreprise, Gerald O’Connor, dans un communiqué. « Ceux qui sont portés disparus ou décédés, ainsi que leurs familles, sont dans nos pensées et nos prières. »

Les deux morts confirmés à l’usine de plastique du Tennessee sont des citoyens mexicains, a déclaré Lisa Sherman-Nikolaus, directrice exécutive de la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition. Elle a déclaré que de nombreuses familles de victimes ont lancé des collectes de fonds en ligne pour couvrir les frais funéraires et autres dépenses.

Bertha Mendoza était avec sa sœur lorsque les inondations ont commencé, mais elles ont été séparées, selon un éloge funèbre sur sa page GoFundMe rédigé par sa belle-fille, qui a refusé une demande d’interview.

« Elle était très aimée de sa famille, de sa communauté, de sa famille paroissiale et de ses collègues », peut-on lire dans l’éloge funèbre.

Attanasio a rapporté de New York. Les journalistes de l’AP Rhonda Shafner et Beatrice Dupuy ont contribué depuis New York.