Les inondations dévastatrices de la mousson tuent 5 personnes et en déplacent 60 000 en Birmanie

Les inondations déclenchées par les fortes pluies de la mousson au Myanmar ont tué cinq personnes et déplacé environ 60 000 depuis la mi-juillet, a déclaré vendredi un responsable.

Le directeur du ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation, Lay Shwe Zin Oo, a déclaré que quatre enfants figuraient parmi les morts. Certaines parties des États méridionaux de Kayin et Mon restent dans un état critique en raison des fortes pluies et de la montée des eaux des rivières, a déclaré Lay.

Les zones basses de certains cantons des régions du sud de Bago et du centre de Magway, ainsi que de l’État occidental de Rakhine, ont été inondées par les eaux depuis dimanche.

Initialement, quelque 60 000 personnes ont été déplacées, mais 20 000 sont depuis retournées dans leurs régions d’origine. Environ 40 000 personnes s’abritent encore dans des bâtiments solides tels que des monastères, des pagodes et des écoles, a-t-elle déclaré.

Elle a dit inclus trois enfants dans l’état de Mon et une mère et son enfant à Rakhine se sont noyés.

« Les inondations s’aggravent cette semaine. Mais il est difficile de dire si la situation actuelle des inondations est la pire pour cette année car la saison des pluies n’est pas encore terminée », a-t-elle déclaré au téléphone.

Le journal officiel Myanma Alinn a déclaré vendredi que les écoles étaient fermées dans les zones inondées et que certains tronçons de l’autoroute à Bago étaient sous l’eau. Dans les camps de secours de Bago, Kayin et Rakhine, les autorités ont fourni de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments et d’autres aides essentielles, selon le journal.

Lundi, un glissement de terrain causé par de fortes pluies a emporté une section d’environ 200 pieds de long de la principale autoroute de montagne reliant les cantons de Kawkareik et Myawaddy dans l’est de l’État de Kayin, coupant la route commerciale très fréquentée. Aucune victime n’a été signalée.

Myawaddy est un centre commercial clé à la frontière avec la Thaïlande et les médias publics ont annoncé qu’il faudrait un mois avant que le trafic puisse reprendre.

Le Myanmar connaît des conditions météorologiques extrêmes pratiquement chaque année pendant la saison de la mousson. En 2008, le cyclone Nargis a tué plus de 138 000 personnes.

Un rapport publié vendredi dans le journal officiel Myanma Alinn a déclaré qu’il y aurait des orages la semaine prochaine à travers le pays.