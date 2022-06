Les inondations de Yellowstone sont un signe de ce qui est à venir pour les parcs nationaux

Il ne reste qu’une douzaine de campeurs dans l’arrière-pays du parc, a-t-il ajouté. Tous sont en sécurité.

Malgré quelques moments déchirants, la seule blessure signalée à la suite de la tempête était une personne victime d’un arrêt cardiaque mortel dans un terrain de camping, ont déclaré des responsables. Mardi, le gouverneur Greg Gianforte du Montana a déclaré une catastrophe à l’échelle de l’État.

Des millions de touristes sont attirés chaque année par la nature sauvage et les geysers actifs de Yellowstone, le plus ancien parc national des États-Unis, qui s’étend sur plus de deux millions d’acres dans le coin nord-ouest du Wyoming et dans le Montana et l’Idaho. En 2021, plus de 4,8 millions de personnes l’ont visité.

Les parcs nationaux américains ont connu une augmentation du nombre de visiteurs pendant la pandémie de coronavirus, mais ils sont confrontés à une pression croissante car le changement climatique et d’autres facteurs génèrent des conditions météorologiques plus extrêmes, notamment des sécheresses, des incendies de forêt et des inondations. Au cours des prochaines décennies, Yellowstone devrait voir une augmentation des incendies, des forêts mourantes, des prairies en expansion, des plantes plus envahissantes et des cours d’eau moins profonds et plus chauds.

La tempête qui a causé les inondations et les glissements de terrain cette semaine a commencé avec deux à trois pouces de pluie au cours du week-end. Combinée au réchauffement des températures qui a fait fondre 5,5 pouces de neige, la pluie a créé une inondation majeure, a déclaré M. Sholly. Les autorités ont évacué les visiteurs du nord battu du parc lundi, et les inondations faisaient toujours rage mardi soir.