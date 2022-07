Les inondations de Yellowstone révèlent à quel point le changement climatique a rendu les prévisions difficiles

Les prévisions météorologiques de la région du parc national de Yellowstone le matin du 12 juin semblaient assez calmes : des températures plus chaudes et des averses de pluie accéléreraient la fonte des neiges des montagnes et pourraient produire des « inondations mineures ».

Un bulletin du Service météorologique national recommandait de déplacer le bétail des zones basses, mais ne faisait aucune mention de danger pour les personnes.

À la tombée de la nuit, après que plusieurs centimètres de pluie soient tombés sur une épaisse couche de neige printanière, il y a eu des inondations record.

Des torrents d’eau se sont déversés des montagnes. Des rivières gonflées transportant des rochers et des arbres ont défoncé les villes du Montana au cours des jours suivants. Les inondations ont emporté des maisons, anéanti des ponts et forcé l’évacuation de plus de 10 000 touristes, employés du parc et résidents à proximité du parc.

Alors qu’un nettoyage qui devrait durer des mois se poursuit, les experts du climat et les météorologues affirment que l’écart entre la destruction et ce qui était prévu souligne un aspect gênant du changement climatique : les modèles utilisés pour prédire les impacts des tempêtes ne suivent pas toujours les tempêtes de pluie, les ouragans, vagues de chaleur et autres événements.

“Ces rivières n’avaient jamais atteint ces niveaux. Nous volions littéralement à l’aveugle sans même savoir quels seraient les impacts”, a déclaré Arin Peters, hydrologue senior au National Weather Service.

La modélisation ne peut pas suivre les changements

Les modèles hydrologiques utilisés pour prédire les inondations sont basés sur des enregistrements historiques à long terme. Mais ils ne reflètent pas les changements climatiques qui ont émergé au cours de la dernière décennie, a déclaré le météorologue et fondateur de Weather Underground, Jeff Masters.

“Ces modèles vont être inadéquats pour faire face à un nouveau climat”, a déclaré Masters.

Les scientifiques ont déclaré que l’inondation de Yellowstone était cohérente avec les changements déjà documentés autour du parc à mesure que les températures se réchauffaient.

Ces changements incluent moins de chutes de neige au milieu de l’hiver et plus de précipitations au printemps, ouvrant la voie à des crues soudaines lorsque les pluies tombent sur la neige, a déclaré Cathy Whitlock, climatologue à l’Université d’État du Montana.

Les tendances au réchauffement signifient que les inondations printanières augmenteront en fréquence – même si la région souffre d’une sécheresse à long terme qui maintient une grande partie du reste de l’année au sec, a-t-elle déclaré.

Cette photo aérienne fournie par le National Park Service montre la route d’entrée nord inondée du parc national de Yellowstone à Gardiner, dans le Montana, le 13 juin. De fortes pluies ont provoqué des inondations, endommagé des routes et des ponts et détruit des maisons. (Doug Kraus/Service des parcs nationaux/Associated Press)

Masters et d’autres experts ont noté que la modélisation informatique des tempêtes est devenue plus sophistiquée et est généralement plus précise que jamais. Mais les phénomènes météorologiques extrêmes, de par leur nature, sont difficiles à prévoir, et comme de tels événements se produisent plus fréquemment, les prévisionnistes auront beaucoup plus de chances de se tromper.

Le taux des tempêtes de pluie les plus extrêmes a été multiplié par cinq, a déclaré Masters. Ainsi, un événement ayant 1% de chances de se produire au cours d’une année donnée – communément appelé événement “un sur 100 ans” – a désormais 5% de chances de se produire, a-t-il déclaré.

“Nous réécrivons littéralement notre livre d’histoire météorologique”, a déclaré Jason Furtado, professeur de météorologie à l’Université de l’Oklahoma.

Cela a des implications étendues pour les autorités locales et les responsables des urgences qui s’appuient sur les bulletins météorologiques pour guider leurs approches d’intervention en cas de catastrophe. S’ils ne sont pas avertis, ils ne peuvent pas agir.

Mais le National Weather Service s’efforce également d’éviter les alarmes indues et de maintenir la confiance du public. Ainsi, si les modèles du service ne montrent qu’un faible risque de catastrophe, ces informations peuvent être exclues des prévisions.

Catastrophes imprévisibles

Un pompier marche sur la route à Bourg, en Louisiane, lors du passage de l’ouragan Ida le 29 août 2021. (Mark Félix/AFP/Getty Images)

Un autre événement météorologique extrême où les modèles ont échoué a été l’ouragan Ida, qui a frappé la Louisiane l’été dernier, puis s’est arrêté au-dessus de la côte est – inondant des parties de la Pennsylvanie, du New Jersey et de New York avec des précipitations sans précédent qui ont provoqué des inondations massives.

Le service météorologique avait mis en garde contre une “situation grave” qui pourrait devenir “catastrophique”, mais les 8 à 15 centimètres de pluie prévus pour New York, le New Jersey et la Pennsylvanie étaient bien en deçà des 23 à 25 centimètres qui sont tombés.

La vague de chaleur meurtrière de juin 2021 qui a brûlé la Colombie-Britannique et le nord-ouest du Pacifique en a offert un autre exemple. Un temps plus chaud était prévu, mais pas des températures allant jusqu’à 47 ° C qui ont battu les records précédents et tué plus de 600 personnes en Colombie-Britannique seulement.

En novembre 2021, la Colombie-Britannique a également connu des inondations « une fois par siècle » qui ont détruit des autoroutes, forcé près de 20 000 personnes à quitter leur maison et tué des milliers d’animaux. De fortes pluies étaient prévues, mais aucun avis de voyage ou avertissement d’inondation n’était en place.

Se précipiter dans le noir pour sauver des vies

Les inondations surprises de Yellowstone ont provoqué une bousculade nocturne pour fermer les routes et les ponts emportés par l’eau, ainsi que des évacuations précipitées qui ont manqué certaines personnes. Personne n’est mort, un peu miraculeusement, car plus de 400 maisons ont été endommagées ou détruites.

Lorsque des glissements de terrain causés par les pluies ont commencé à se produire à Yellowstone, les gardes du parc ont fermé une route très fréquentée entre la ville de Gardiner et le siège du parc à Mammoth Hot Springs, Wyo.

La pluie et la fonte des neiges étaient “trop ​​​​trop rapides et vous essayez juste de rester à l’écart”, a déclaré Tim Townsend, garde forestier en chef adjoint de Yellowstone.

Si la route n’avait pas été fermée, “nous aurions probablement eu des morts, sans aucun doute”, a déclaré le surintendant du parc. dit Cam Sholly.

“La route a l’air très bien et ensuite c’est comme une chute de 80 pieds directement dans la rivière”, a déclaré Sholly.

Les résidents de Red Lodge, dans le Montana, près du parc national de Yellowstone, sont vus en train de nettoyer après l’inondation du 14 juin. (Matthew Brown/Associated Press)

En quelques heures, le 12 juin, Rock Creek, qui traverse la ville de Red Lodge et qui est normalement placide et parfois juste à la cheville, est devenu une rivière déchaînée. Lorsque le service météorologique a émis un avertissement d’inondation pour le ruisseau, l’eau avait déjà bondi sur ses rives et commencé à abattre des ponts.

Au moment où l’avertissement a été envoyé, “nous savions déjà qu’il était trop tard”, a déclaré Scott Williams, commissaire du comté de Carbon, dans le Montana, qui borde Yellowstone.

” Coup de fouet météorologique “

Les responsables des services météorologiques ont déclaré que les actions de l’agence avec les inondations de Yellowstone seront analysées pour déterminer si des changements sont nécessaires. Ils ont déclaré que les alertes précoces indiquant que le niveau des rivières montait aidaient les responsables à se préparer et à prévenir les pertes de vie, même si leurs avis ne prévoyaient pas la gravité.

Les modèles de prévision informatisés sont régulièrement mis à jour pour tenir compte des nouvelles tendances météorologiques dues au changement climatique, a déclaré Peters. Même avec ces raffinements, des événements comme l’inondation de Yellowstone sont toujours considérés comme peu probables et ne seront souvent pas pris en compte dans les prévisions basées sur ce que les modèles disent être le plus susceptible de se produire.

Un garde forestier du parc national de Yellowstone est vu debout près d’une route emportée par les inondations le long de la rivière Gardner la semaine précédente, près de Gardiner, dans le Montana, le 19 juin. Les responsables du parc ont déclaré qu’ils espéraient ouvrir la majeure partie du parc d’ici deux semaines. (Matthew Brown/Associated Press)

“Il est vraiment difficile d’équilibrer ce sentiment que vous avez, que cela pourrait devenir vraiment mauvais, mais la probabilité que cela devienne vraiment mauvais est si faible”, a déclaré Peters.

Il a ajouté que le passage dramatique de la sécheresse à l’inondation était difficile à concilier, même pour les météorologues, et l’a appelé “coup de fouet météorologique”.

Pour mieux communiquer le potentiel de conditions météorologiques extrêmes, certains experts affirment que le service météorologique doit modifier ses prévisions pour informer le public des événements dangereux à faible probabilité. Cela pourrait être accompli grâce à des prévisions quotidiennes plus détaillées ou à une sorte de système de code couleur pour les alertes.

“Nous avons été lents à fournir ces informations”, a déclaré Gary Lackmann, scientifique de l’atmosphère à l’Université d’État de Caroline du Nord. “Vous le mettez sur les radars des gens et ils pourraient y penser et cela pourrait sauver des vies.”