Les inondations de Pékin tuent au moins 33 personnes après que le nord de la Chine a été frappé par le typhon Doksuri | Nouvelles du monde

Le nombre de morts suite aux inondations dévastatrices dans la capitale chinoise Pékin est maintenant passé à 33, selon des responsables.

18 autres personnes seraient portées disparues à la suite de fortes pluies et d’inondations au lendemain du récent typhon Doksuri – l’un des plus forts à frapper le nord Chine dans une décennie.

Les responsables affirment que la tempête et les inondations qui ont suivi des jours de fortes pluies ont touché près de 1,3 million de personnes, la périphérie ouest montagneuse de la ville étant l’une des zones les plus touchées.

Selon les médias officiels, pas moins de 59 000 maisons se sont effondrées et 147 000 autres ont été endommagées. Une centaine de ponts ont également été endommagés, ainsi que des routes, ce qui entrave les efforts de sauvetage.

Plus de 15 000 hectares (37 000 acres) de terres cultivées ont été inondés, suscitant des craintes quant à d’éventuelles épidémies de maladies des cultures et des animaux.

Le ministre de l’Agriculture, Tang Renjian, a exhorté les autorités locales à renforcer les mesures pour prévenir et contrôler les principales épidémies causées par des animaux morts, des ravageurs et des insectes.

Xia Linmao, vice-maire de Pékin, a quant à lui averti qu’il pourrait falloir jusqu’à trois ans pour réparer les dégâts causés par les inondations.

Une grande partie du nord du pays reste menacée par des précipitations exceptionnellement abondantes, tandis que d’autres parties de la Chine ont également connu de fortes inondations, en partie à cause de l’impact du typhon Doksuri.

La province du Hebei, juste à l’extérieur de Pékin, a connu certaines des pires inondations de la région.

Une station météorologique locale a déclaré la semaine dernière que les précipitations s’élevaient à 1 003 mm (3,3 pieds) sur la période de trois jours allant du samedi (29 juillet) au lundi (31 juillet).

Les précipitations dans la province sont en moyenne de 605 mm (1,9 pi) par an.

À Zhuozhou, au sud-ouest de Pékin, dans la province du Hebei, environ 125 000 personnes évacuées à la suite des inondations ont commencé à rentrer chez elles alors que les eaux de crue diminuent.

Une opération de sauvetage est en cours à Ya’an, dans la province du Sichuan (sud-ouest), où une dizaine de visiteurs ont été emportés par les eaux tumultueuses, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Les corps de sept victimes ont été retrouvés, tandis que quatre personnes ont été secourues.

De fortes pluies se sont abattues sur le nord de la Chine depuis fin juillet.

Les inondations les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire récente de la Chine ont eu lieu en 1998, lorsque 4 150 personnes sont mortes, la plupart le long du fleuve Yangtze.

En 2021, plus de 300 personnes sont mortes dans des inondations dans la province centrale du Henan lorsque des précipitations record ont inondé la capitale provinciale de Zhengzhou.