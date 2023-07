Les inondations de la mousson menacent le Taj Mahal en Inde, mais les responsables affirment que le bâtiment emblématique sera en sécurité

New Delhi – La rivière Yamuna indienne gonflée par les pluies de mousson, qui parties inondées de Delhi la semaine dernière, est devenu si engorgé que ses eaux clapotaient mercredi sur les murs du monument et de l’attraction touristique le plus emblématique de l’Inde, le Taj Mahal. C’est la première fois en près d’un demi-siècle que les eaux de la Yamuna à Agra, où se trouve le Taj Mahal, touchent les murs extérieurs du monument en marbre blanc du XVIIe siècle. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1978.

Des photos et des vidéos partagées par des personnes sur les réseaux sociaux montraient un jardin situé derrière le Taj Mahal submergé et de l’eau touchant les murs extérieurs en pierre rouge du majestueux complexe du Taj Mahal.

Cette photographie montre les rives inondées de la rivière Yamuna le long du Taj Mahal à Agra. PAWAN SHARMA/AFP via Getty Images

L’Archaeological Survey of India (ASI), qui gère le site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a déclaré que le monument n’était pas menacé.

« Il est peu probable que les eaux de crue pénètrent dans le monument. La conception ingénieuse de la structure exclut de telles menaces. L’eau ne peut pas pénétrer dans le mausolée principal même lors de fortes inondations », a déclaré Raj Kumar Patel, archéologue surintendant à l’ASI, cité par L’express indien.

Il est rare que la Yamuna – un affluent clé du puissant fleuve Gange, qui traverse les États de Delhi, d’Haryana et d’Uttar Pradesh – monte si haut qu’elle constitue une menace. Alors que les pluies de mousson qui frappent l’Inde chaque année de juin à septembre entraînent régulièrement des inondations, des précipitations record cette saison ont entraîné des inondations inhabituelles et mortelles sur une large bande du nord de l’Inde.

Cette photographie prise le 18 juillet 2023 montre les rives inondées de la rivière Yamuna le long du Taj Mahal à Agra. PAWAN SHARMA/AFP via Getty Images

Certaines parties de la capitale Delhi ont été inondées la semaine dernière alors que Yamuna débordait, interrompant la vie dans la ville de quelque 30 millions de personnes. D’autres États himalayens tels que l’Uttarakhand, l’Himachal Pradesh, l’Haryana et le Pendjab ont également connu une dévastation à grande échelle due à des glissements de terrain et à des effondrements de maisons, faisant près de 100 morts.

Mardi, le niveau d’eau de la Yamuna à Agra était de 498 pieds – au moins trois pieds au-dessus du niveau d’inondation bas, ont déclaré des responsables, et la rivière devrait dépasser la barre des 500 pieds dans les prochains jours, car plus d’eau y était rejetée par au moins deux barrages.

La police, le gouvernement et les secouristes ont évacué des personnes de 50 villages et 20 quartiers urbains dans les zones basses d’Agra et des environs alors que l’eau s’infiltre dans les maisons.

Alors que les eaux de crue se retirent, certaines maisons sont toujours submergées à New Delhi, en Inde. Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images

Une centaine de villages étaient privés d’électricité et d’eau potable mercredi, selon le Temps de l’Inde.

Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les pluies de mousson de cette année augmentent en fréquence et en intensité en raison du changement climatique, les experts ont ditmettant en danger des millions de personnes dans le pays de 1,42 milliard d’habitants.

La pollution de l’air, qui contribue de manière significative au réchauffement climatique, menace également le Taj Mahal. La ville est toujours restée près du sommet des classements mondiaux classant les villes les plus polluées du monde. En 2018, l’air toxique de l’Inde a transformé le marbre blanc des teintes du monument de marron et vert.