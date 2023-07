Les inondations de Chicago rappellent brutalement la vulnérabilité des grandes villes lors de conditions météorologiques extrêmes

Les fortes pluies qui ont inondé les quartiers de Chicago, rendu les autoroutes impraticables et fait des ravages lors des courses de rue NASCAR au centre-ville dimanche rappellent brutalement la vulnérabilité des centres urbains lors d’événements météorologiques extrêmes.

L’air plus chaud au-dessus des zones métropolitaines combiné à de nombreux kilomètres carrés de béton imperméable s’ajoute à l’intensification des tempêtes qui génèrent des milliards de gallons de pluie de ruissellement sans nulle part où aller, stressant les systèmes d’égouts des villes, selon les experts. Dans les grandes villes, les conditions météorologiques extrêmes provoquent l’écoulement d’eau et de débris dans les maisons, les entreprises et les systèmes de métro.

Après un déluge historique en avril à Fort Lauderdale, en Floride, les habitants ont dû patauger dans l’eau jusqu’aux genoux et à la poitrine et naviguer dans les rues en canoë et en kayak. Au Texas, de fortes pluies dans la région de Dallas-Fort Worth frappée par la sécheresse en août dernier ont entraîné des centaines d’appels de hautes eaux.

Avec des projections appelant à des tempêtes plus fréquentes et plus puissantes à mesure que le changement climatique se poursuit, des villes comme Chicago devront chercher de nouvelles façons d’atténuer les inondations, a déclaré Max Berkelhammer, professeur agrégé en sciences de la terre et de l’environnement à l’Université de l’Illinois à Chicago.

« C’est vraiment là que se situent les défis », a déclaré Berkelhammer. « Vous pouvez construire beaucoup d’infrastructures, mais dans une ville comme Chicago, dans une tempête comme hier, vous devez trouver un endroit pour (le ruissellement) aller. »

Les inondations de dimanche ont été causées par un système de tempête qui s’est arrêté au nord-est de l’Illinois. Au lieu de se déplacer vers l’est sur le lac Michigan, la tempête s’est propagée autour de Chicago, déversant jusqu’à 9 pouces (23 centimètres) de pluie dans certaines régions au cours de dimanche après-midi.

Ed Staudacher, directeur adjoint de la maintenance et des opérations pour le Metropolitan Water Reclamation District du Grand Chicago, a déclaré qu’une telle quantité de ruissellement s’écoulait dans le système d’égouts de la ville qu’il remplissait l’un des trois réservoirs de la ville avec près de 5 milliards de gallons d’eau.

La rivière Chicago a monté de 2 mètres pendant la tempête, obligeant les travailleurs à fermer une série d’écluses et à inverser le débit de la rivière d’ouest en est dans le lac Michigan pour éviter de nouvelles inondations, a-t-il déclaré. Le maire a publié une déclaration demandant aux gens de s’abstenir de prendre des douches et de laver la vaisselle pour éviter que davantage de ruissellement ne remplisse les égouts.

« J’ai vécu pas mal de tempêtes », a déclaré Staudacher. « (Mais) c’est toujours éprouvant pour les nerfs parce que vous regardez les jauges grimper. C’est une journée très stressante, mais nous avons les systèmes en place pour gérer cela.

Pourtant, trois pieds (1 mètre) d’eau se sont déversés dans des centaines, voire des milliers de sous-sols du côté ouest de la ville, a déclaré Rich Guidice, chef de cabinet du maire Brandon Johnson.

Des portions de certaines autoroutes traversant la ville ont été fermées en raison des inondations. Les rues basses, en particulier sous les viaducs, sont devenues des étangs trop profonds pour être traversés avec une voiture. NASCAR a annulé une course Xfinity Series au centre-ville qui était prévue dimanche matin – et a retardé le début d’une course Cup Series qui devait suivre cet après-midi.

Berkelhammer, le scientifique environnemental de l’Université de l’Illinois à Chicago, a déclaré que la modélisation suggère que les tempêtes deviendront plus intenses à mesure que le climat se réchauffera encore plus dans les années à venir. Cela signifie des problèmes pour bon nombre des plus grandes villes du pays.

Les zones métropolitaines produisent naturellement plus de chaleur, qui monte dans l’atmosphère et peut entraîner des précipitations plus abondantes. De nombreuses surfaces imperméables dans les villes – béton, asphalte, toits, bâtiments – empêchent la pluie de s’infiltrer dans le sol. Tout cela se traduit par des inondations plus graves, a-t-il déclaré.

Staudacher a noté que Chicago agrandit le réservoir qui a capté la pluie de dimanche, l’achèvement étant prévu pour 2029.

« Nous n’en avons pas fini ici », a-t-il déclaré.

Mais les experts du changement climatique affirment que les stratégies que les planificateurs municipaux ont utilisées pendant des décennies ne s’appliquent plus, a déclaré Gabriele Villarini, professeur au High Meadows Environmental Institute de l’Université de Princeton.

« Une chose que nous continuons à faire est de concevoir (l’infrastructure) en gardant à l’esprit les statistiques du passé », a déclaré Villarini. « Le défi consiste maintenant à concevoir des infrastructures en tenant compte du changement climatique. »

Villarini a déclaré que certaines des solutions pour atténuer l’impact des inondations que certaines villes envisagent comprennent la construction de plus grands espaces verts pour permettre à l’eau de s’infiltrer dans le sol ainsi que des bassins de rétention d’eau et d’autres projets pour stocker l’eau.

« Beaucoup de précipitations causeront des inondations et il est difficile de concevoir un système où vous n’obtiendrez aucune inondation. Ce serait un coût prohibitif », a déclaré Villarini. « Il y a un compromis entre combien vous voulez dépenser pour votre infrastructure et quel serait l’avantage de cette infrastructure. »

La ville de Milwaukee, par exemple, a construit un certain nombre de soi-disant ruelles vertes, qui sont des ruelles avec des sections de matériau poreux qui permettent à l’eau de s’infiltrer dans la terre.

« Vous voulez cette éponge et vous voulez que cette eau soit absorbée », a déclaré Berkelhammer. « Des décisions qui peuvent atténuer (les inondations) sont vraiment nécessaires… nous menons une bataille difficile, en particulier à Chicago. »

Todd Richmond et Olga R. Rodriguez, Associated Press