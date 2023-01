Les inondations d’Auckland entraînent des perturbations majeures – et le concert d’Elton John est annulé quelques minutes avant le début | Nouvelles du monde

Des pluies torrentielles et un temps sauvage à Auckland ont provoqué des perturbations majeures dans toute la ville – et ont même conduit à l’annulation d’un concert d’Elton John quelques minutes avant sa venue sur scène.

Environ 40 000 personnes étaient attendues pour assister au concert du soir au Mt Smart Stadium de Nouvelle-Zélandela plus grande ville.

Des milliers de personnes étaient déjà sur place lorsque les organisateurs ont décidé d’annuler peu de temps avant que la légende du rock ne monte sur scène.

Facturé comme faisant partie de Elton JohnLors de la dernière tournée d’adieu de, le promoteur Frontier Touring a tweeté que le concert avait été annulé en raison de conditions météorologiques dangereuses.

Image:

Photo : New Zealand Herald via AP



Cependant, un détenteur de billet a répondu en publiant: “Merci d’avoir attendu que nous soyons déjà là pour l’annuler…

“Nous comprenons l’annuler, mais pas à 7h15 pour un départ à 7h30…”

Casey Mitchell, un Britannique basé en Nouvelle-Zélande, a déclaré à Sky News : “Je suis furieux. Il pleuvait beaucoup sur le chemin du stade et j’ai continué à vérifier les annonces mais rien n’est venu, malgré les flaques d’eau jusqu’à mes chevilles.

“Après l’annulation du concert, des centaines de personnes ont fait la queue sous les averses pour les navettes et j’ai vu des gens chanter pour Elton dans l’espoir qu’il vienne – mais c’était comme une rivière littérale là-bas.”

L’agence météorologique MetService a mis en garde contre les inondations soudaines et les conditions de conduite dangereuses dans toute la ville.

Vendredi soir, les autorités de transport ont fermé des parties de la State Highway 1, la route principale à travers la ville.

Lire la suite:

Inondations en Australie : l’urgence nationale sera déclarée

L’Australie frappée par des inondations «une fois tous les 100 ans» alors que des centaines de personnes sont transportées par avion en lieu sûr

Des images publiées en ligne montraient de l’eau jusqu’à la taille à certains endroits, et les autorités demandaient aux habitants des zones sujettes aux inondations de se préparer au cas où ils auraient besoin d’évacuer.

Fire and Emergency New Zealand a déclaré avoir reçu plus de 1 000 appels à l’aide, mais que de nombreux appels provenaient de personnes qui avaient inondé des propriétés.

L’agence exhortait les appelants à dégager les lignes pour les personnes en danger immédiat.

Les conditions météorologiques inhabituelles ont également entraîné le retard ou l’annulation de certains vols.

Image:

Photo : New Zealand Herald/AP



L’aéroport d’Auckland a déclaré qu’il avait réduit ses opérations sur piste après qu’un avion à l’arrivée avait endommagé l’éclairage de la piste.

“Cela a un impact important sur les arrivées et les départs internationaux et sur les gros avions voyageant à l’intérieur du pays”, a écrit l’aéroport sur Twitter.

Le maire d’Auckland, Wayne Brown, a déclaré à Radio New Zealand “Nous avons besoin que la pluie s’arrête. C’est le principal problème.”