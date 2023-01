Les inondations aux Philippines font 51 morts et plus d’une dizaine de disparus

MANILLE, Philippines (AP) —

Le nombre de morts dans les inondations massives qui ont dévasté certaines parties des Philippines au cours du week-end de Noël est passé à 51, avec 19 autres disparus, a annoncé lundi l’agence nationale d’intervention en cas de catastrophe, alors que les habitants touchés luttent pour se remettre sur pied.

Des photos sur les réseaux sociaux montraient des habitants de la province de Misamis Occidental, dans le nord de Mindanao, en train de balayer la boue épaisse du sol de leurs maisons. Dans le village balnéaire de Cabol-anonan, les cocotiers ont été déracinés et les huttes faites de matériaux légers ont été presque aplaties.

La région du nord de Mindanao, dans le sud, a été la plus durement touchée par la catastrophe, faisant état de 25 décès, selon le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe. La plupart des décès sont dus à des noyades et à des glissements de terrain, et parmi les disparus figuraient des pêcheurs dont les bateaux ont chaviré.

Les inondations ont diminué dans la plupart des régions touchées par le mauvais temps qui a perturbé les célébrations de Noël dans l’est, le centre et le sud des Philippines. Mais plus de 8 600 des quelque 600 000 personnes touchées restent dans des abris d’urgence.

Plus de 4 500 maisons ont été endommagées par les inondations, ainsi que des routes et des ponts, et certaines zones ont encore été interrompues en électricité et en eau, a indiqué l’agence de gestion des catastrophes. Le gouvernement a envoyé de la nourriture et d’autres produits de première nécessité aux habitants touchés par les inondations, déployé du matériel lourd pour les opérations de déminage et fourni des tôles de fer et des kits de réparation d’abris, ont indiqué des responsables. Des équipes de la capitale Manille ont été envoyées pour aider les communautés disposant de peu d’eau potable à mettre en place des systèmes de filtration de l’eau.

Au moins 22 villes et municipalités ont déclaré l’état de calamité, a indiqué le conseil de gestion des catastrophes. Cette décision permettra de débloquer des fonds d’urgence et d’accélérer les efforts de réhabilitation.

Une ligne de cisaillement – le point où l’air chaud et froid se rencontrent – a déclenché de fortes pluies dans certaines parties du pays la semaine dernière, provoquant des inondations, a déclaré le bureau météorologique de l’État.

The Associated Press