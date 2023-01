Les inondations aux Philippines font 51 morts et plus d’une dizaine de disparus

Des milliers de personnes aux Philippines sont restées dans des abris d’urgence à la suite des inondations dévastatrices de Noël, alors que le nombre de morts est passé à 51 et 19 disparus, ont annoncé lundi les autorités.

Des images montraient des habitants du sud de la province de Misamis Occidental balayant la boue épaisse du sol de leurs maisons. Dans le village balnéaire de Cabol-anonan, les cocotiers ont été déracinés et les huttes faites de matériaux légers ont été presque aplaties.

La région du nord de Mindanao a été la plus durement touchée par la catastrophe, faisant état de 25 décès, selon le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe. La plupart des décès sont dus à des noyades et à des glissements de terrain, et parmi les disparus figuraient des pêcheurs dont les bateaux ont chaviré.

Les inondations se sont calmées dans la plupart des régions, mais plus de 8 600 personnes se trouvaient toujours dans des abris.

Plus de 4 500 maisons ont été endommagées par les inondations, ainsi que des routes et des ponts, et certaines zones sont toujours aux prises avec des perturbations de l’approvisionnement en électricité et en eau, a indiqué l’agence de gestion des catastrophes.

Ivy Amor Amparo, une employée de l’hôpital de la ville de Ginoog dans la province de Misamis Oriental, a déclaré que la maison en bord de mer de ses parents et de ses frères et sœurs avait été endommagée par de grosses vagues et des arbres déracinés. Les sauveteurs ont transporté la mère de deux enfants et ses proches dans un camion vers un refuge voisin, où ils ont passé le week-end de Noël.

Elle a dit que son père avait acheté des matériaux en utilisant l’aide en espèces de 5 000 pesos (90 $) du gouvernement local pour construire un abri temporaire pour le ménage, dont les sept membres sont maintenant misérablement à l’étroit dans le petit salon de la maison endommagée.

“Leurs affaires sont toujours chez le voisin et certaines dans notre maison”, a déclaré Amparo à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. “Quand ils ont besoin de prendre un bain à la pompe à eau communautaire, ils doivent aller chercher leurs vêtements chez le voisin.”

Des responsables ont déclaré que le gouvernement avait envoyé de la nourriture et d’autres produits essentiels, déployé du matériel lourd pour les opérations de déminage et fourni des tôles de fer et des kits de réparation d’abris. Des équipes de la capitale Manille ont été envoyées pour aider les communautés disposant de peu d’eau potable à mettre en place des systèmes de filtration de l’eau.

Au moins 22 villes et municipalités ont déclaré l’état de calamité. Cette décision permettra de débloquer des fonds d’urgence et d’accélérer les efforts de réhabilitation.

Une ligne de cisaillement – le point où l’air chaud et froid se rencontrent – a déclenché de fortes pluies dans certaines parties du pays la semaine dernière, provoquant des inondations, a déclaré le bureau météorologique de l’État.

The Associated Press

BC Floods 2021DécèsPhilippines