Les inondations australiennes pourraient inonder ou isoler 34 000 maisons

CANBERRA, Australie (AP) – Environ 34 000 maisons pourraient être inondées ou isolées dans l’État de Victoria alors qu’une urgence liée aux inondations se poursuit dans certaines parties du sud-est de l’Australie, a déclaré lundi un responsable.

Victoria est l’État le plus touché, certaines villes connaissant les pics de rivière les plus élevés depuis des décennies. Les États de la Nouvelle-Galles du Sud et de la Tasmanie ont également connu des inondations lors d’une urgence qui a commencé la semaine dernière.

Le ministre fédéral de la Gestion des urgences, Murray Watt, a déclaré que Victoria faisait face à “de graves inondations” avec plus de pluie prévue pour la fin de cette semaine.

“Il est fort probable que nous verrons un pic d’inondation se produire et les eaux se retirer, suivi d’un autre pic, alors que différents systèmes fluviaux se rejoignent”, a déclaré Watt à Australian Broadcasting Corp.

“Il s’agit donc d’une situation très grave et les rapports que je reçois sont que nous … pourrions envisager jusqu’à 9 000 maisons inondées dans le nord de Victoria et potentiellement près de 34 000 maisons à Victoria inondées ou isolées”, a ajouté Watt.

Deux personnes se sont noyées et deux ont été portées disparues à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud la semaine dernière.

Le dernier décès est celui d’un homme de 71 ans retrouvé mort samedi dans les eaux de crue dans l’arrière-cour de sa maison à Rochester, une ville du centre de l’État de Victoria à environ 180 kilomètres (110 miles) au nord de la capitale de l’État, Melbourne.

Tim Wiebusch, directeur de l’exploitation du service d’urgence de l’État de Victoria, a estimé que 85 % de Rochester avaient été inondés par le débordement de la rivière Campaspe ce week-end.

La ville de Kerang, dans le nord de l’État de Victoria, sera probablement isolée jusqu’à sept jours lorsque la rivière Loddon culminera mercredi ou jeudi, a déclaré Wiebusch.

“Alors que nous avons un certain nombre de communautés où les rivières commencent à se retirer, il y a encore de nombreuses rivières et communautés qui sont menacées d’inondations majeures dans les prochains jours”, a déclaré Wiebusch.

De nombreuses écoles et routes ont été fermées dans le sud-est de l’Australie et des milliers de personnes ont évacué leurs maisons.

Octobre est généralement le début de la saison des incendies de forêt dans les trois États qui subissent des inondations record et quasi record.

Le paysage s’assèche généralement au printemps de l’hémisphère sud et le danger d’incendie s’intensifie pendant l’été. Mais le Bureau of Meteorology a déclaré le mois dernier qu’un troisième phénomène météorologique La Niña consécutif, associé à des précipitations supérieures à la moyenne dans l’est de l’Australie, était en cours dans le Pacifique.

Le bureau prévoit que l’événement La Niña pourrait culminer au cours du printemps actuel de l’hémisphère sud et revenir à des conditions neutres au début de l’année prochaine.

Le professeur Julie Arblaster de l’école de la Terre, de l’atmosphère et de l’environnement de l’Université Monash à Melbourne a décrit trois La Niña successives comme rares.

“Les précipitations et les inondations sont cohérentes avec notre compréhension de l’impact d’un événement La Niña sur notre région”, a déclaré Arblaster dans un communiqué.

D’autres facteurs climatiques – un mode annulaire sud positif et un dipôle négatif de l’océan Indien – se sont également alignés pour apporter des précipitations supérieures à la moyenne dans l’est de l’Australie.

