Les inondations au Soudan continuent de détruire des maisons ; 66 personnes tuées

LE CAIRE – Des inondations soudaines déclenchées par de fortes pluies ont continué de détruire des maisons à travers le Soudan, a déclaré mardi un responsable, le nombre de morts s’élevant à 66 depuis le début de la saison des pluies. Plus tôt cette semaine, les autorités avaient déclaré qu’au moins 50 personnes avaient été tuées depuis le début des pluies en juin. Brick. Le général Abdul-Jalil Abdul-Rahim, porte-parole du Conseil national soudanais pour la défense civile, a déclaré mardi qu’au moins 28 personnes auraient été blessées au cours de la même période.

Quelque 24 000 maisons et deux douzaines de bâtiments gouvernementaux ont été gravement endommagés ou complètement détruits, a-t-il déclaré.

Le Soudan est sans gouvernement fonctionnel depuis qu’un coup d’État militaire d’octobre a fait dérailler sa transition démocratique de courte durée après la destitution en 2019 de l’autocrate de longue date Omar al-Bashir lors d’un soulèvement populaire.

Au total, environ 136 000 personnes ont été touchées par de fortes pluies et des inondations dans 12 des 18 provinces du Soudan, selon la Commission d’aide humanitaire gérée par le gouvernement.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que les inondations avaient également inondé 238 établissements de santé. La région occidentale du Darfour et les provinces du Nil, du Nil blanc, du Kordofan occidental et du Kordofan méridional ont été parmi les plus durement touchées, a-t-il ajouté.

Des images ont circulé en ligne au cours des dernières semaines montrant des eaux de crue balayant les rues et des personnes luttant pour sauver leurs biens.

La saison des pluies au Soudan commence généralement en juin et dure jusqu’à la fin septembre, avec des inondations culminant en août et septembre. Plus de 80 personnes ont été tuées l’année dernière dans des incidents liés aux inondations pendant la saison des pluies.