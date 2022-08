Les inondations au Pakistan suscitent un débat sur qui paie les dommages climatiques

Commentez cette histoire Commentaire

Depuis la mi-juin, des pluies torrentielles ont changé le paysage du Pakistan, submergeant villages et champs, détruisant des maisons et tuant au moins 1 000 personnes. Mais si le bilan humain est catastrophique, le bilan financier est presque inimaginable : selon le ministre des Finances pakistanais, les dégâts à ce jour dépasseront probablement 10 milliards de dollarsou un énorme 4 pour cent du produit intérieur brut annuel du pays.

“Le Pakistan était déjà confronté aux effets désastreux du changement climatique”, a déclaré Sherry Rehman, ministre pakistanaise du changement climatique, lors d’une conférence de presse jeudi. “Maintenant, les pluies de mousson les plus dévastatrices depuis une décennie causent des destructions incessantes à travers le pays.”

Mais alors même que le Pakistan se tourne vers les donateurs du monde entier pour demander pour l’aideil y a une chose que le pays ne recevra presque certainement pas : une compensation des pays – y compris les États-Unis – qui sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.

Bien que les deux problèmes puissent sembler sans rapport, pendant des décennies, les pays en développement ont demandé aux pays les plus riches de financer les coûts auxquels ils sont confrontés en raison des vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses, de l’élévation du niveau de la mer et d’autres catastrophes liées au climat. Ils soutiennent que les nations qui se sont enrichies en brûlant des combustibles fossiles comme les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon ont également réchauffé la planète, causant des « pertes et dommages » dans les pays les plus pauvres.

Au sommet de l’ONU, les nations pauvres exigent que les riches paient pour les dommages climatiques

La question est devenue un point d’éclair dans les négociations mondiales sur le climat. Dans le point de repère 2015 Accord de Paris sur le changement climatique, les pays ont convenu de reconnaître et de « traiter » les pertes et dommages causés par ces impacts climatiques dangereux. L’année dernière, lors de la grande conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, les négociateurs des pays en développement espéraient que les négociateurs créeraient enfin une institution formelle pour acheminer l’argent vers les pays les plus touchés par les catastrophes climatiques.

Mais les États-Unis, bien qu’ils soient le plus grand émetteur historique de dioxyde de carbone, a bloqué de tels efforts à chaque tournant. À Glasgow, l’administration Biden a rejoint un groupe de pays en résister aux efforts visant à établir des paiements aux pays en développement qui ont été durement touchés par le changement climatique.

L’un des principaux enjeux est la responsabilité. Les délégués américains craignent que si un fonds formel pour les pertes et dommages est créé, les États-Unis pourraient s’exposer à des litiges de pays plus pauvres. “Nous restons toujours attentifs à la question de la responsabilité”, a déclaré John F. Kerry, l’envoyé international américain pour le climat, lors du sommet de Glasgow.

Preety Bhandari, conseillère principale pour le climat et la finance au World Resources Institute, souligne que les négociateurs de l’ONU sont parvenus à un accord parallèle en 2015 selon lequel le traitement des pertes et des dommages ne fournissait aucune base de responsabilité légale. “Je pense qu’il y a peut-être une surabondance de prudence de la part des États-Unis et d’autres pays développés”, a-t-elle déclaré.

Mais alors que les dégâts augmentent, certains vont déjà devant les tribunaux, alors que les citoyens et les politiciens des pays vulnérables demandent une indemnisation pour la perte de leurs moyens de subsistance, de leurs maisons ou de leurs fermes. Au Pérou, un agriculteur poursuit un géant allemand de l’énergie ; les nations insulaires, quant à elles, tentent de créer une commission qui leur permettrait de poursuivre les grands pays pour les dommages climatiques.

Kerry a également fait valoir qu’il existe des canaux pour aider à fournir des secours à des pays comme le Pakistan qui sont sous le choc des catastrophes météorologiques. L’USAID, par exemple, fournit 100 000 $ dans l’aide humanitaire au Pakistan. Mais de tels dons bien pâle en comparaison des conséquences croissantes du changement climatique dans le monde en développement. UN rapport publié par le groupe humanitaire Oxfam en juin a révélé qu’au cours des cinq dernières années, les appels à l’aide en cas de conditions météorologiques extrêmes n’ont été que de 54% financé en moyenne, laissant un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les systèmes existants exigent également que les pays en développement s’appuient sur des actes de charité, plutôt que sur un système standardisé pour savoir qui doit quoi.

Les États-Unis et d’autres pays développés seront contraints de prendre en compte cette question lors de la prochaine grande réunion de l’ONU sur le climat, connue sous le nom de COP27, qui est prévue en décembre en Égypte. Mais à moins que la perspective de l’administration Biden ne change, des progrès significatifs sont peu probables.