Les inondations au Pakistan qui ont tué 1 000 personnes “n’ont peut-être pas encore atteint leur maximum” | Nouvelles du monde

Les inondations généralisées au Pakistan qui ont tué plus de 1 000 personnes depuis la mi-juin n’ont peut-être pas encore atteint leur apogée, ont averti les experts.

Les quatre provinces du pays ont été touchées par des pluies exceptionnellement fortes, avec plus de 30 millions de personnes touchées.

Crues éclair ont emporté des villages, des cultures et 800 000 têtes de bétail, tandis que des soldats et des secouristes évacuaient les habitants bloqués vers des camps de secours et fournissaient de la nourriture à des milliers de Pakistanais déplacés.

Près de 300 000 maisons ont été détruites, de nombreuses routes sont impraticables et il y a eu des coupures d’électricité généralisées.

Peter Ophoff, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré à Sky News : « La saison de la mousson aurait dû s’arrêter fin juillet. Nous sommes maintenant fin août et nous avons encore de très fortes pluies. les gens pensent que nous n’avons pas encore atteint un sommet.”

Le nombre de morts a atteint au moins 1 033 personnes après que de nouveaux décès ont été signalés dans les provinces du nord-ouest du Khyber Pakhtunkhwa et du sud du Sindh.

Les inondations de la rivière Swat ont frappé le Khyber Pakhtunkhwa, où des dizaines de milliers de personnes – en particulier dans les districts de Charsadda et Nowshehra – ont été évacuées de leurs maisons vers des camps dans des bâtiments gouvernementaux.

Quelque 180 000 personnes ont été évacuées des villages de Charsadda et 150 000 de Nowshehra.

Sherry Rehman, Pakistana déclaré dans une vidéo sur Twitter que son pays connaissait une “grave catastrophe climatique, l’une des plus dures de la décennie”.

Elle a déclaré: “Nous sommes actuellement au point zéro de la ligne de front des événements météorologiques extrêmes, dans une cascade incessante de vagues de chaleur, d’incendies de forêt, d’inondations soudaines, de multiples explosions de lacs glaciaires, d’inondations et maintenant de la mousson monstre de la décennie. fait des ravages sans arrêt dans tout le pays. »

Peter Ophoff a également déclaré à Sky News : “La situation au Pakistan est désastreuse. Nous connaissons les pires inondations depuis des décennies.

“Le plus gros problème est l’accès. Nous avons environ 3 000 km (1 860 miles) de routes qui ont été détruites, 160 ponts ont été emportés.”

Le ministre des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto-Zardari, a déclaré que le Pakistan avait besoin d’une aide financière pour faire face aux inondations “écrasantes” et que de nombreuses cultures qui fournissaient des moyens de subsistance à une grande partie de la population avaient été anéanties.

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international décidera cette semaine de débloquer 1,2 milliard de dollars (1 milliard de livres sterling) dans le cadre des septième et huitième tranches du programme de sauvetage du Pakistan, auquel il est entré en 2019.

Il a déclaré: “À l’avenir, je m’attendrais à ce que non seulement le FMI, mais la communauté internationale et les agences internationales saisissent vraiment le niveau de dévastation.”

Le gouvernement pakistanais a envoyé des soldats pour aider les autorités civiles dans les opérations de sauvetage et de secours.

Le chef militaire, le général Qamar Javed Bajwa, s’est rendu dans les zones touchées par les inondations dans la province méridionale du Sind pour faire avancer les opérations de secours.

Pendant ce temps, l’armée pakistanaise a déclaré avoir transporté par avion 22 touristes piégés dans une vallée du nord du pays pour les mettre en sécurité.