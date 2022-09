Les inondations causées par des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les régions montagneuses du nord du Pakistan ont jusqu’à présent coûté la vie à plus de 1 400 personnes et touché environ 33 millions d’autres, emportant maisons, routes, voies ferrées, bétail et cultures. Les dommages devraient maintenant totaliser plus de 30 milliards de dollars, soit le triple d’une estimation antérieure d’environ 10 milliards de dollars.

“Karachi connaît une épidémie de dengue alors que des centaines et des milliers de patients se présentent quotidiennement dans les hôpitaux publics et privés. Les cas de dengue cette année sont 50% plus élevés que l’année dernière. Avec 584 246 personnes dans des camps à travers le pays, la crise sanitaire pourrait sévir des ravages si cela n’est pas contrôlé”, a déclaré lundi la ministre pakistanaise du climat, Sherry Rehman.

Rehman a averti que le pays était désormais confronté à la perspective de pénuries alimentaires massives, en raison de la destruction de jusqu’à 70% des cultures de base telles que le riz et le maïs, et avait un besoin urgent de “nourriture, tentes et médicaments”.

La montée des eaux de crue reste également un risque, en particulier dans les zones durement touchées le long du fleuve Indus dans la province du Sindh, les prévisions météorologiques indiquant que des précipitations continues devraient s’étendre jusqu’en septembre.