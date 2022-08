Les inondations au Pakistan laissent un tiers du pays sous l’eau, selon le chef du climat

Commentez cette histoire Commentaire

Un tiers du Pakistan est maintenant sous l’eau au milieu d’une quantité de précipitations sans précédent depuis juin, a déclaré la ministre pakistanaise du changement climatique Sherry Rehman a dit Lundi. Cela signifierait une zone sur le Taille du Colorado est sous l’eau. Le Pakistan, qui abrite environ 220 millions d’habitants, a une masse terrestre de 307 000 miles carrés.

Les inondations causées par huit semaines consécutives de précipitations ont tué plus de 1 100 personnes. “C’est une énorme catastrophe humanitaire, et je dirais que c’est assez apocalyptique”, a déclaré Rehman dans une interview avec le britannique Sky News.

Des inondations catastrophiques au Pakistan laissent des familles bloquées sans aide

Dans une ville de la province du Sind, au sud-est, environ 67 pouces sont tombés en une journée, Rehman a dit sur Twitter. « Du jamais vu, nulle part », dit-elle.

Le nombre croissant d’événements météorologiques extrêmes dans le monde est dû à la hausse des températures de la planète, selon les experts météorologiques. Des températures plus élevées signifient plus d’eau dans l’air : pour chaque degré de température plus élevée, l’air peut contenir environ 4 % d’eau en plus.

La semaine dernière, des crues soudaines ont frappé la région de Dallas-Fort Worth. Le mois dernier, un déluge record a balayé Saint-Louis avant que des inondations dans l’est du Kentucky ne tuent des dizaines de personnes. En dehors des États-Unis, un État australien a observé environ 28 pouces de pluie le mois dernier, tandis que des précipitations record en Corée du Sud ont déchiré des parties de la capitale, Séoul, ce mois-ci. L’année dernière, des inondations massives ont tué plus de 150 personnes en Europe.

Cinq événements de pluie de 1 000 ans ont frappé les États-Unis en cinq semaines. Pourquoi?

Les inondations pourraient coûter au Pakistan, qui luttait déjà contre une crise économique, plus de 10 milliards de dollars, a déclaré le ministre des Finances du pays, selon Bloomberg. Les fonctionnaires ont passé la semaine dernière appel à l’aide internationale.

Dans une démarche visant à atténuer les problèmes budgétaires plus larges du Pakistan, le Fonds monétaire international a dit cette semaine, il débloquerait 1,1 milliard de dollars pour le pays. La semaine dernière, le Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies a annoncé qu’il avait alloué 3 millions de dollars aux agences et partenaires des Nations Unies au Pakistan pour la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire et les services d’eau et d’assainissement dans les zones touchées par les inondations. La Agence américaine pour le développement international a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il fournissait 100 000 dollars d’aide humanitaire.

Les inondations ont relancé un vieux débat sur la question de savoir si les pays développés et plus riches comme les États-Unis — les plus grand émetteur historique de dioxyde de carbone — devrait aider à couvrir les coûts du changement climatique pour les pays les plus pauvres.