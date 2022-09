Les inondations au Pakistan laissent les gens désespérés et affamés avec un avertissement plus est à venir | Nouvelles du monde

Les responsables du sud du Pakistan ont averti que d’autres inondations sont à venir, le lac Manchar gonflant à cause des pluies de mousson sans précédent qui ont tué près de 1 300 personnes.

Les averses des dernières semaines ont semé la dévastation dans leur sillage et été imputé au changement climatique.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à cesser de “somnambuler” face à la crise climatique mortelle.

Les inondations ont touché plus de 33 millions de personnessoit un Pakistanais sur sept, avec des images satellite montrant les ravages causés par les inondations.

La correspondante internationale de Sky News, Saima Mohsin, a été témoin de l’impact déchirant des inondations – dans la même partie du pays où l’on pense que d’autres inondations sont en cours :

Au cours de la semaine dernière, nous avons essayé de rapporter tous les angles et de vraiment communiquer ce que les gens vivent ici.

Après leur fuite, leur sauvetage et leur exode, nous voulions montrer comment les gens vivent maintenant. Nous avons trouvé un quartier entièrement déplacé qui a voyagé d’un village près du lac Manchar à Dadu.

C’est comme si le quartier quittait ses maisons et s’installait dans un camp de réfugiés. Ils restent voisins, ils vivent toujours à distance l’un de l’autre.

Les eaux de crue ont assiégé leur village en quelques minutes au milieu de la nuit à 3h du matin. Et ils ont tous voyagé ici.

Beaucoup partagent leurs abris côte à côte avec leur bétail – humains et animaux – aussi faibles les uns que les autres, à peine capables de se tenir debout. Mais sauver leur bétail est une bouée de sauvetage importante.

J’ai repéré Firaani Bibi – les rides sur son visage racontaient son histoire, avec toute la dignité et la grâce de ses 96 ans.

Elle me raconte à quel point c’était terrifiant lorsque l’eau est entrée dans sa maison familiale au milieu de la nuit : « Nous sommes des gens pauvres et c’était une maison en terre et en briques.

Un mur s’est effondré sur ses jambes. Elle est dans une douleur incroyable. Elle est assise sur ce lit en bois sous le soleil brûlant depuis trois semaines. Compter sur les aumônes des habitants.

Attendre patiemment que quelque chose change. Elle me dit que tout ce qu’elle veut, c’est rentrer chez elle.

“Je me suis presque enfuie de ma vie”, dit-elle.

“L’eau est venue comme une rivière. Il y avait tellement d’eau que cette vieille femme (se référant à elle-même) a failli être emportée par elle. Nous nous sommes presque noyés.”

Tout ce qu’ils ont, c’est leur chèvre et son déambulateur rouillé.

Elle m’a regardé profondément dans les yeux et m’a dit : « Voyez par vous-même, avons-nous quelque chose ? Personne ne nous donne rien. Rien à boire. J’ai mal.

« Nous sommes inquiets et souffrants. Nous n’avons pas d’argent pour acheter quoi que ce soit. Nous sommes simplement assis ici. Que pouvons-nous faire ?

Chaque fois que nous sortons de la voiture, des gens s’approchent de nous, certains espèrent que nous sommes médecins, d’autres espèrent que nous avons apporté de la nourriture, certains demandent si nous savons si l’eau de leur ville natale a baissé.

Je rencontre Arbaab Khatun – elle est jeune et confiante et dit à tout le monde de me laisser faire mon travail.

Nous sourions. Je lui serre la main et me présente.

Elle a fui sa maison avec cinq de ses enfants. Son mari est resté avec les plus âgés. Elle ne sait pas s’ils sont morts ou vivants.

Elle me dit qu’elle veut me montrer l’état dans lequel ils vivent parce que ça ne va pas.

“Regarde ça!” Elle soulève la bâche qui est drapée sur des poteaux en bois pour imiter une tente.

“C’est déchiré. Nous n’avons même pas de vraie tente. Il y a des trous partout, le soleil est si fort. J’ai des enfants en bas âge. Mon plus jeune a été très malade par cette chaleur”

Il y a un berceau de fortune pour son tout-petit. Un tissu attaché aux deux extrémités aux poteaux pour former un hamac.

“C’est là que dort le petit. Tout ce que nous avons, c’est le sol. Nous n’avons rien. J’ai ces plats. Rien d’autre. Pas de nourriture à cuisiner. Tout est vide.”

Elle jette les casseroles et les poêles vides par terre avec colère. Dans le ressentiment.

Elle ne veut pas compter sur les aumônes, mais estime qu’elle mérite au moins plus que cela.

Tout ce qu’ils ont, ce sont les vêtements qu’ils portaient lorsqu’ils ont fui et les quelques objets qu’elle m’a montrés.

Ils n’ont pas de chaussures, ses pieds saignent – des blessures causées par son évasion.

Ses enfants sont criblés de piqûres de moustiques, leurs yeux sont infectés, enflés et rouges. La plus jeune, Khadija, est apathique et couverte de boue.

“Nous n’avons rien. Nous nous réveillons, nous asseyons au soleil et nous rendormons. Nous n’avons pas de rations, pas de nourriture, pas d’eau – pas même une gorgée de thé. Regardez !” Elle montre un pot en terre cuite sur deux briques.

“C’est mon poêle. Mais il n’y a rien dessus. Juste une poêle à chapati vide.”

Certains jours, ils mangent, d’autres non. Quand les enfants pleurent, ça me brise le cœur et je pleure aussi, me dit-elle. “Qu’est-ce qu’il y a d’autre à faire ? Que pouvons-nous faire d’autre ?”

Et puis elle a dit quelque chose qui m’a aussi brisé le cœur.

“Nous sommes désespérés. Mon petit a eu recours à manger de la boue. Nous n’avons rien.”