Les inondations au Pakistan dépassent le millier de morts dans une “catastrophe climatique”

Le nombre de décès dus aux inondations généralisées au Pakistan a dépassé le millier depuis la mi-juin, ont déclaré dimanche des responsables, alors que le ministre du climat du pays a qualifié la saison meurtrière de la mousson de “grave catastrophe climatique”.

Les inondations soudaines causées par les fortes pluies ont emporté les villages et les cultures alors que les soldats et les secouristes ont évacué les résidents bloqués vers la sécurité des camps de secours et ont fourni de la nourriture à des milliers de Pakistanais déplacés.

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan a signalé que le nombre de morts depuis le début de la saison de la mousson plus tôt que la normale cette année – à la mi-juin – a atteint 1 033 personnes après que de nouveaux décès ont été signalés dans les provinces de Khyber Pakhtunkhwa et du sud du Sindh.

Sherry Rehman, sénatrice pakistanaise et haut responsable du climat du pays, a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter que le Pakistan connaît une “grave catastrophe climatique, l’une des plus difficiles de la décennie”.

“Nous sommes en ce moment au point zéro de la ligne de front des événements météorologiques extrêmes, dans une cascade incessante de vagues de chaleur, d’incendies de forêt, d’inondations soudaines, de multiples explosions de lacs glaciaires, d’inondations et maintenant la mousson monstrueuse de la décennie fait des ravages. – arrêter les ravages dans tout le pays », a-t-elle déclaré. La déclaration filmée a été retweetée par l’ambassadeur du pays auprès de l’Union européenne.

Les inondations de la rivière Swat ont affecté la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, où des dizaines de milliers de personnes – en particulier dans les districts de Charsadda et Nowshehra – ont été évacuées de leurs maisons vers des camps de secours installés dans des bâtiments gouvernementaux. Beaucoup ont également trouvé refuge au bord des routes, a déclaré Kamran Bangash, porte-parole du gouvernement provincial.

Bangash a déclaré que quelque 180 000 personnes avaient été évacuées de Charsadda et 150 000 des villages du district de Nowshehra.

Khaista Rehman, 55 ans, sans lien avec le ministre du climat, s’est réfugié avec sa femme et ses trois enfants sur le bord de l’autoroute Islamabad-Peshawar après que sa maison de Charsadda ait été submergée pendant la nuit.

“Dieu merci, nous sommes en sécurité maintenant sur cette route assez élevée par rapport à la zone inondée”, a-t-il déclaré. “Nos récoltes ont disparu et notre maison est détruite, mais je suis reconnaissant à Allah que nous soyons en vie et je recommencerai la vie avec mes fils.”

La saison de la mousson sans précédent a touché les quatre provinces du pays. Près de 300 000 maisons ont été détruites, de nombreuses routes rendues impraticables et les coupures d’électricité se sont généralisées, affectant des millions de personnes.

Le pape François a déclaré dimanche qu’il voulait assurer sa “proximité avec les populations du Pakistan frappées par des inondations aux proportions désastreuses”. S’exprimant lors d’un pèlerinage dans la ville italienne de L’Aquila, qui a été frappée par un tremblement de terre meurtrier en 2009, François a dit qu’il priait « pour les nombreuses victimes, pour les blessés et les évacués, et pour que la solidarité internationale soit rapide et généreuse.”

Rehman a déclaré au média turc TRT World qu’au moment où les pluies se retireraient, “nous pourrions bien avoir un quart ou un tiers du Pakistan sous l’eau”.

“C’est quelque chose qui est une crise mondiale et bien sûr nous aurons besoin d’une meilleure planification et d’un développement durable sur le terrain. … Nous aurons besoin de cultures résilientes au climat ainsi que de structures”, a-t-elle déclaré.

En mai, Rehman a déclaré à BBC Newshour que le nord et le sud du pays étaient témoins d’événements météorologiques extrêmes en raison de la hausse des températures. “Donc, dans le nord, en ce moment, nous subissons ce que l’on appelle des inondations de lacs glaciaires, dont nous avons beaucoup parce que le Pakistan abrite le plus grand nombre de glaciers en dehors de la région polaire.”

Le gouvernement a déployé des soldats pour aider les autorités civiles dans les opérations de sauvetage et de secours à travers le pays. L’armée pakistanaise a également déclaré dans un communiqué qu’elle avait transporté par avion 22 touristes piégés dans une vallée du nord du pays pour les mettre en sécurité.

Le Premier ministre Shabaz Sharif a rendu visite aux victimes des inondations dans la ville de Jafferabad au Balouchistan. Il a juré que le gouvernement fournirait un logement à tous ceux qui ont perdu leur maison.