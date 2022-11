Les inondations au Nigeria sont 80 fois plus probables avec le changement climatique

SHARM EL SHEIKH, Égypte (AP) – Les fortes pluies et les inondations qui ont inondé le Nigeria, le Niger, le Tchad et la région environnante entre juin et octobre de cette année ont été rendues 80 fois plus probables en raison du changement climatique, selon une analyse rapide d’experts internationaux en attribution climatique .

L’analyse publiée mercredi soir par le groupe World Weather Attribution a utilisé des méthodes évaluées par des pairs et a révélé que le changement climatique était en grande partie à l’origine des fortes pluies qui ont fait plus de 800 morts, et que le pire est à venir alors que les températures moyennes mondiales continuent d’augmenter.

“Nous verrons des pluies très intenses dans la région dans les années à venir”, a prévenu la climatologue Friederike Otto de l’Imperial College de Londres, qui a dirigé l’étude.

Les inondations dévastatrices, parmi les pires observées au cours des dernières décennies, ont également déplacé 1,5 million de personnes dans la région, fait des milliers de blessés et endommagé de vastes étendues de terres urbaines et rurales, suscitant des appels à une meilleure préparation avant les événements futurs.

“Les leçons que nous tirons des inondations appellent à des politiques plus concrètes pour envisager les développements futurs”, a déclaré Cheikh Kane du Centre climatique de la Croix-Rouge, appelant les autorités de la région “à améliorer leur niveau de préparation”.

Les scientifiques ont comparé les données climatiques des informations météorologiques passées et présentes en se concentrant sur le lac Tchad et les bassins inférieurs du fleuve Niger pour déterminer l’impact du réchauffement des températures sur les inondations. Ils ont constaté que la saison des pluies de la région était 20 % plus humide que la normale en raison du changement climatique et qu’un événement de cette intensité a désormais une chance sur dix de se produire chaque année.

Les chercheurs ont également analysé l’impact du changement climatique sur les sécheresses de 2021 qui ont réduit la production agricole dans le Sahel central et contribué à une crise alimentaire en cours, mais n’ont pu tirer aucune conclusion en raison d’un manque de données fiables des stations météorologiques.

Les scientifiques ont appelé à un plus grand investissement dans les stations météorologiques de la région pour éclairer leur travail à l’avenir et aider les communautés à se préparer aux événements météorologiques extrêmes.

“Des ressources sont nécessaires pour que l’Afrique crée des systèmes d’alerte précoce et pour construire des infrastructures et des villes résilientes au climat”, a déclaré le philanthrope Mo Ibrahim à l’Associated Press.

A Charm el-Cheikh, où se déroule la conférence climatique de deux semaines de l’ONU connue sous le nom de COP27, des militants du delta du Niger ont appelé à la fin des combustibles fossiles responsables du changement climatique.

“L’exploration pétrolière contribue énormément aux crises climatiques, parmi lesquelles les fortes inondations au Nigeria en octobre”, a déclaré l’activiste nigérian Lucky Abeng. “C’est pourquoi nous sommes venus à la COP, pour amplifier nos voix, pour l’ensemble du Sud global sur les émetteurs de combustibles fossiles.”

Wanjohi Kabukuru, Associated Press