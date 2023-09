Les inondations à New York dues aux précipitations ne sont qu’un début

Des inondations apocalyptiques ont paralysé la ville de New York vendredi, le service de métro étant suspendu et des eaux de pluie troubles s’infiltrant dans les bus tentant de circuler sur les routes inondées de la ville.

Le maire de la ville, Eric Adams, ne s’est adressé directement au public que vers midi vendredi, malgré le fait que son administration était au courant du risque d’averses majeures et d’inondations potentielles jeudi, avant que la tempête ne frappe. Aujourd’hui, les eaux de crue persistent dans certaines parties de la ville – ainsi que des questions sur sa capacité à atténuer les effets du changement climatique lors de tempêtes comme celle de vendredi.

Alors que des événements climatiques majeurs – comme la brume dangereuse et enfumée provoquée par les incendies de forêt au Canada plus tôt cet été, ainsi que la montée des eaux de crue provoquée par l’ouragan Sandy il y a plus de dix ans – affectent de plus en plus la ville, l’urgence d’une politique et d’initiatives d’atténuation du changement climatique est claire, mais Il n’est pas question de savoir si la ville a la capacité, le financement et la volonté politique d’entreprendre une tâche aussi monumentale. Bien que New York ait entrepris d’ambitieux projets d’étude et de planification, les effets de la tempête de vendredi indiquent que les projets d’atténuation ne se mettent pas en œuvre assez rapidement et que la ville ne sera pas préparée à la prochaine tempête lorsqu’elle se produira inévitablement.

Bien entendu, New York n’est pas le seul endroit à avoir souffert des tempêtes d’hier ; certaines parties du nord-est peuvent s’attendre à de fortes pluies au cours de la semaine à venir, selon CNN. En fait, des précipitations inhabituelles ont eu un impact sur l’ensemble des États-Unis cette année, et des inondations ont dévasté des régions de Libye, du Pakistan et de Chine au cours de l’année écoulée.

« Partout est sensible à ces impacts », a déclaré Michael Mann, climatologue de l’Université de Pennsylvanie, à Li Zhou de Vox. « L’ouest, le centre et l’est des États-Unis, l’Europe et l’Asie – l’un des meilleurs exemples étant les inondations au Pakistan l’année dernière, qui ont entraîné le déplacement de plus de 30 millions de personnes. »

La ville dispose d’une infrastructure politique pour lutter contre le changement climatique

Jeudi, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a mis en garde les New-Yorkais contre les crues soudaines et les « ravages dans la région du nord de l’État » ; Les responsables des transports en commun de l’État ont également tenu une conférence de presse sur la tempête jeudi, comme l’a rapporté le New York Times. Hochul a tweeté à propos de la tempête et est apparu sur les chaînes d’information locales pour avertir de la gravité de la tempête la veille ; Les responsables de la ville ont émis un avis aux voyageurs jeudi soir.

Les écoles de la ville sont restées ouvertes, même si certaines ont été inondées et ont fini par être évacuées, provoquant confusion et frustration chez les parents et davantage de critiques à l’encontre d’Adams et du chancelier David Banks. Adams a défendu la décision en déclarant : « Nous devons être clairs sur le fait que nous ne disposons que d’un certain nombre de jours d’école que nous pouvons utiliser, et nous devons nous assurer de respecter ce nombre. »

La réponse tardive d’Adams à la situation reflète sa réaction face à la qualité dangereuse de l’air dans la ville à la suite des incendies de forêt au Canada cet été, et ce n’est pas la première fois qu’un maire de la ville de New York ne parvient pas à répondre de manière adéquate aux graves menaces environnementales qui pèsent sur la ville et ses habitants. comme l’a souligné le New York Magazine.

Outre le problème majeur de la communication publique, la ville de New York dispose en réalité d’une infrastructure politique pour lutter contre le changement climatique et atténuer les catastrophes, a déclaré Timon McPhearson, professeur d’écologie urbaine et directeur du laboratoire des systèmes urbains à la New School, dans une interview à Vox. .

« L’une des choses les plus importantes qui se soient produites après l’ouragan Sandy, » la tempête de 2012 qui a détruit des maisons le long de la côte, inondé le centre-ville de Manhattan et tué 44 personnes, « a été la création du Bureau de résilience du maire, qui fait désormais partie du Bureau du maire pour la justice climatique et environnementale », a déclaré McPhearson, qui travaille sur les initiatives d’adaptabilité et d’atténuation avec la ville. Ce bureau a la capacité de réunir d’autres agences municipales pour relever des défis environnementaux majeurs – une rareté dans les gouvernements municipaux, a ajouté McPhearson.

La ville de New York a commandé une étude sur sa propre résilience aux eaux pluviales après avoir constaté les dégâts causés par les eaux de pluie torrentielles de l’ouragan Harvey à la ville de Houston, et elle travaille actuellement sur une étude de vulnérabilité aux inondations. Mais sur le terrain, la réalité est que les infrastructures de la ville de New York sont loin d’être capables de résister au type de pluie qu’elles ont connue vendredi. Le système de métro est ancien et poreux ; le système d’égouts l’est aussi.

En fait, une grande partie des infrastructures de la ville doit être repensée afin de faire face aux types de vulnérabilités climatiques auxquelles New York sera confrontée au cours de la décennie à venir ; les trottoirs doivent être surélevés pour empêcher l’eau de couler des routes vers les maisons, les grilles du métro doivent être couvertes et les canalisations doivent être remplacées. Tout cela nécessite une volonté et des efforts politiques monumentaux – ainsi que des milliards de dollars, a déclaré McPhearson.

« Il s’agit d’un effort d’au moins 10 ans, voire 20 ans, pour rénover la ville afin d’augmenter sa capacité à absorber beaucoup plus d’eau. Et il s’agit également d’un projet de mise à niveau du système d’égout compris entre 100 et 200 milliards de dollars », a déclaré McPhearson. « Personne ne sait d’où viendra cet argent. Même avec tout le [Inflation Reduction Act] dépenses, il n’existe tout simplement pas de véritable source de financement qui serait nécessaire pour réaliser ce genre de mises à niveau ; nous allons obtenir cet argent uniquement de sources fédérales.

Les projets d’atténuation doivent être mis en œuvre plus rapidement, car la situation ne fera qu’empirer.

Comme l’a souligné Zhou de Vox, l’impact des précipitations sera plus intense à mesure que les températures mondiales augmenteront :

« À mesure que la Terre se réchauffe, l’atmosphère est capable de retenir plus d’eau, ce qui entraîne des précipitations plus abondantes lorsqu’il pleut et, par conséquent, un plus grand risque d’inondations. Une augmentation de 1 degré Celsius de la température de l’atmosphère correspond à une augmentation de 7 % de la vapeur d’eau qu’elle est capable de retenir, selon le Centre pour les solutions climatiques et énergétiques. Et les estimations suggèrent que les températures mondiales pourraient dépasser le seuil d’augmentation de 1,5 degré Celsius dans les années 2030, ce qui signifierait beaucoup plus de pluie à venir. »

Des événements météorologiques comme celui de vendredi vont causer bien plus de dégâts dans des endroits comme New York, à moins et jusqu’à ce que nous apprenions à « vivre avec l’eau », comme l’a dit McPhearson, ce qui nécessite une mobilisation politique, financière et sociale à une échelle significative.

L’utilisation de solutions fondées sur la nature, comme des sols soutenus par des infrastructures et des espaces verts sur les toits plats des bâtiments urbains, peut aider à piéger l’eau de pluie jusqu’à ce qu’elle puisse être libérée plus lentement et de manière plus sûre, par exemple. Et dans des villes comme Rotterdam et Copenhague, l’espace public a été réinventé dans le cadre du plan d’atténuation du climat des villes tout en conservant son objectif initial. L’Enghaveparken de Copenhague – le « parc climatique » – a été réaménagé pour devenir un réservoir d’eau de pluie en cas de pluies majeures comme celles qui ont frappé la ville en 2010 et 2011 et causé des dégâts d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars.

Mais se préparer aux tempêtes futures nécessite un investissement politique, financier et temporel massif, ainsi que la compréhension que le « nouvel anormal », comme l’a dit Mann, se produit en ce moment même.