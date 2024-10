Les injections rétiniennes peuvent augmenter le risque de complications liées à la chirurgie de la cataracte

CHICAGO — Les injections rétiniennes pour les maladies oculaires étaient associées de manière significative à une augmentation des taux de complications après une chirurgie de la cataracte, selon une vaste étude de cohorte rétrospective.

Sept complications postopératoires différentes sont survenues deux à quatre fois plus souvent chez les patients ayant des antécédents d’injections intravitréennes de médicaments que chez ceux qui n’en avaient pas. Parmi les complications incluses dans l’étude, seuls l’échange ou le repositionnement d’implants cornéens et de lentilles intraoculaires n’ont pas atteint une signification statistique.

Les résultats ont des implications importantes pour les patients qui envisagent une chirurgie de la cataracte, a déclaré Winnie Yu, MSc, de l’Université de Toronto, lors du congrès annuel de l’American Academy of Ophthalmology (AAO).

« Les résultats de cette étude mettent en valeur l’importance de la planification chirurgicale préopératoire et peropératoire dans la prévention et la gestion de ces complications possibles chez les patients opérés de la cataracte », a déclaré Yu. « Les patients ayant des antécédents d’injection intravitréenne doivent être informés des risques potentiels de la chirurgie de la cataracte afin de garantir une prise de décision chirurgicale appropriée et éclairée. »

Les données ont été rapportées uniquement sous forme de rapports de risque (HR) sans le contexte du nombre absolu de complications, ce qui complique l’interprétation, a déclaré Ninel Gregori, MD, de l’Université de Miami.

« Les chiffres semblent un peu élevés, et je suis en fait surprise que tous les ratios soient si élevés », a-t-elle déclaré. Page Med aujourd’hui. « Comment ont-ils collecté les données ? Les données ont-elles été équilibrées en termes de groupes d’âge et d’autres facteurs de confusion ? Y avait-il plus de patients atteints de glaucome dans le groupe ayant reçu des injections intravitréennes ? Y avait-il plus de patients souffrant d’un quelconque type de traumatisme ? Y avait-il plus de patients avec des cataractes plus matures ? »

« Fondamentalement, les résultats provenaient des dossiers de facturation, donc vous ne pouvez vraiment pas savoir si ces patients présentaient des facteurs de risque qui les prédisposeraient au décollement de la rétine, aux déchirures de la rétine et à d’autres complications », a-t-elle ajouté.

Les résultats soulignent que les cliniciens et les patients doivent être conscients d’un risque potentiellement plus élevé de complications lors d’une chirurgie de la cataracte lorsque les patients ont des antécédents d’injections intravitréennes.

« Mais je pratique depuis 20 ans et je fais de la chirurgie de la cataracte, de la chirurgie complexe de la cataracte, et je suis aussi un spécialiste de la rétine, donc je fais des injections », a déclaré Gregori, porte-parole clinique/scientifique de l’AAO. . « Je n’ai pas vu ce genre d’augmentation des complications. »

Yu a rapporté les résultats d’une étude de cohorte rétrospective basée sur la population et basée sur les données du Régime d’assurance-maladie de l’Ontario (OHIP). Les enquêteurs ont identifié des patients ayant subi une maladie de la rétine et une opération de la cataracte entre 2009 et 2018. Ils ont exclu les patients de moins de 20 ans, qui avaient des antécédents d’injections intravitréennes unilatérales, d’injections intravitréennes le jour même et qui avaient moins d’un jour de suivi.

La population étudiée était composée de 163 663 patients, dont 3 243 avaient des antécédents d’injections intravitréennes bilatérales et 160 420 n’avaient aucun antécédent d’injections intravitréennes. Sur la base des codes de diagnostic CIM-9 ou des codes de procédure OHIP, les enquêteurs ont identifié 10 complications « visuellement significatives ».

Les patients présentant six types de complications ont bénéficié d’un suivi d’au moins 2 ans : greffe de cornée pour kératopathie bulleuse pseudophaque (PBK) ; échange, repositionnement ou luxation de lentille intraoculaire (LIO); vitrectomie antérieure; et la chirurgie du glaucome. Ceux présentant les complications restantes ont bénéficié d’un suivi d’au moins 2 mois : hémorragie du corps vitré non résolutive, fragments de cristallin retenus, décollement de rétine et déchirure de la rétine.

Yu et ses collègues ont effectué une analyse multivariée, ajustée en fonction de l’âge, du sexe, du revenu, de la ruralité et des antécédents de glaucome et/ou de kératite du patient. L’analyse a montré des HR statistiquement significatifs pour :

Luxation de la LIO : HR 1,97 (IC à 95 % 1,31-2,97)

Vitrectomie antérieure : HR 1,67 (IC à 95 % 1,17-2,38)

Chirurgie du glaucome : HR 4,03 (IC à 95 % 2,86-5,69)

Hémorragie du corps vitré qui ne disparaît pas : HR 3,37 (IC à 95 % 2,57-4,43)

Fragments de cristallin retenus : HR 2,00 (IC à 95 % 1,02-3,91)

Décollement de rétine : HR 3,63 (IC à 95 % 2,47-5,35)

Déchirure rétinienne : HR 3,24 (IC à 95 % 2,36-4,45)

Les résultats ont des implications pour la planification chirurgicale préopératoire/peropératoire et pour le conseil aux patients sur les risques potentiels de la chirurgie de la cataracte, ont conclu Yu et ses collègues.

Charles Bankhead est rédacteur en chef pour l’oncologie et couvre également l’urologie, la dermatologie et l’ophtalmologie. Il a rejoint MedPage Today en 2007. Suivre

Divulgations Yu et ses co-auteurs, ainsi que Gregori, n’ont révélé aucune relation avec l’industrie. Source principale Académie américaine d’ophtalmologie Référence source : Yu W et al « Complications de la chirurgie de la cataracte chez les individus ayant déjà reçu des injections intravitréennes : une cohorte basée sur la population » AAO 2024 ; Résumé PO156.