Les injections de testostérone à Dax Shepard et les risques des stéroïdes

L’acteur Dax Shepard a passé des années à parler ouvertement de sobriété, construisant son podcast Armchair Expert très réussi autour d’une philosophie de vulnérabilité. Shepard était en convalescence depuis 16 ans lorsqu’il a révélé en septembre qu’il avait rechuté avec des analgésiques sur ordonnance, un fait qu’il était réticent à admettre publiquement mais qu’il a décidé qu’il était pertinent pour une base de fans qui en était venue à admirer son honnêteté.

Dans sa dernière révélation, l’homme de 46 ans a déclaré sur son podcast avec les invités Ashton Kutcher et Mila Kunis qu’il utilisait « de fortes injections de testostérone ».

« J’ai passé toute ma vie en tant que garçon moyen », a-t-il déclaré après que Kutcher ait remarqué la taille de ses biceps, « et maintenant je suis un grand garçon et j’aime ça. »

Shepard a d’abord déclaré qu’il utilisait de la testostérone pour prendre du volume, mais lorsque Kutcher et Kunis ont exprimé leur inquiétude, Shepard a déclaré que sa famille était faible en testostérone et que son utilisation avait également contribué à améliorer son humeur.

La testostérone est une hormone qui aide les hommes à tout maintenir, de la force musculaire aux poils du visage en passant par la libido. Bien qu’il existe des raisons médicales à l’utilisation de la testostérone, les experts affirment que l’utilisation de stéroïdes comporte de nombreux risques pour la santé physique et mentale.

« La testostérone est un androgène. C’est un stéroïde puissant qui peut avoir de nombreux effets en aval, qui peut avoir un impact sur l’humeur, qui peut ensuite avoir un impact sur l’anxiété, qui peut également conduire à la dépendance », a déclaré Collin Reiff, psychiatre spécialisé dans la toxicomanie à NYU Langone. Santé qui se spécialise dans le traitement de la toxicomanie.

Utilisations médicales de la testostérone

La testostérone culmine à l’adolescence et au début de l’âge adulte, selon la clinique Mayo, et diminue avec l’âge. Shalender Bhasin, professeur de médecine à la Harvard Medical School, a déclaré que la testostérone n’est approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis que pour une seule utilisation clinique : le traitement de l’hypogonadisme chez les hommes (une condition où le corps ne produit pas assez de testostérone).

Le traitement à la testostérone est également médicalement approprié, a déclaré Bhasin, en tant que soins affirmant le genre.

Dessa Bergen-Cico, coordinatrice du programme d’études sur la toxicomanie à l’Université de Syracuse, affirme que la consommation d’alcool, de cannabis, d’amphétamines et d’opioïdes, dont Shepard a déclaré avoir abusé lors de sa dernière rechute, peut tous réduire la testostérone. Les thérapies agonistes opioïdes, y compris la méthadone et la suboxone, peuvent également supprimer la testostérone. Dans ces cas, les experts disent qu’une thérapie de remplacement de la testostérone peut être recommandée, mais uniquement sous les soins d’un professionnel de la santé.

Mais même lorsque la testostérone est prescrite, elle peut inclure une multitude d’effets secondaires dangereux et indésirables, notamment un risque accru de caillots sanguins et de problèmes cardiaques, ainsi que des seins agrandis et une production limitée de spermatozoïdes.

Alors que Shepard a déclaré que la testostérone avait aidé son humeur – il a dit qu’il « était déprimé après (le film de 2017) » CHIPS « » et qu’il était maintenant « en feu pour travailler » – Bhasin a déclaré que son efficacité dans le traitement de la dépression majeure n’avait pas été démontrée.

« Il est convenu que la testostérone n’améliore pas la dépression clinique majeure », a-t-il déclaré.

Mauvais usage de la testostérone

Les endocrinologues disent que la majorité de l’abus de testostérone est motivée par l’insatisfaction corporelle. La plupart des personnes qui abusent de la testostérone sont de jeunes hommes, presque toujours des haltérophiles et des culturistes récréatifs qui utilisent la testostérone pour avoir l’air plus mince et plus musclé.

« C’est un trouble de l’image corporelle », a déclaré Bhasin.

Shepard a déclaré qu’il voulait développer sa masse musculaire et qu’il avait « gagné environ 24 livres » en s’entraînant « six jours par semaine, en soulevant des poids lourds » et en utilisant de la testostérone.

Bergen-Cico a déclaré que l’exercice est également considéré dans le domaine de la santé comportementale comme une dépendance légitime, et les stéroïdes peuvent l’exacerber.

« L’utilisation de stéroïdes peut jouer un rôle dans cela et ils peuvent ne pas devenir addictifs de la même manière que les stimulants et les dépresseurs, mais peuvent jouer dans les mêmes voies de récompense et de renforcement dans le cerveau », a-t-elle déclaré. « Il favorise également une augmentation de l’adrénaline, de l’agressivité et de la colère, ce qui peut créer une dépendance ou le mordre. »

Michael Parent, professeur de psychologie à l’Université du Texas à Austin, a déclaré que l’attirail nécessaire pour administrer de la testostérone peut ajouter une couche de risque supplémentaire pour certaines personnes en convalescence.

« Si quelqu’un utilise des stéroïdes injectables, cela signifie qu’il a des aiguilles autour et pour certaines personnes, ces aiguilles sont des déclencheurs », a-t-il déclaré. « Vous pourriez avoir un stock de centaines de seringues et pour certaines personnes, cela supprime simplement un obstacle de plus à une rechute potentielle. »

Les experts soulignent que personne ne devrait utiliser de stéroïdes à moins d’être sous les soins d’un professionnel de la santé. L’utilisation de stéroïdes présente des risques importants à long terme.

« Un tiers des hommes qui utilisent de fortes doses auront une suppression profonde de la fonction testiculaire lorsqu’ils s’arrêteront », a déclaré Bhasin. « Cela peut prendre des mois ou des années pour récupérer. Certains peuvent ne pas le faire. »