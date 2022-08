Les injections de rappel spécifiques à Omicron sont dans des semaines : guide d’éligibilité

Les injections de rappel Covid nouvellement mises à jour conçues pour cibler la sous-variante BA.5 d’omicron devraient être disponibles dans les trois prochaines semaines. Cela soulève une question importante : qui sera éligible pour les obtenir ?

La réponse courte: Toute personne âgée de 12 ans et plus qui a terminé une série de vaccinations primaires, a déclaré à CNBC Make It un porte-parole des Centers for Disease Control and Prevention. Il est peu probable que vous ayez reçu d’autres doses de rappel ou non auparavant, a déclaré le porte-parole – mais si vous n’êtes pas vacciné, vous ne serez pas éligible pour la formule mise à jour tant que vous n’aurez pas terminé une série primaire avec les vaccins Covid existants.

La réponse la plus longue est un peu plus complexe, car elle dépend des injections de rappel approuvées et du moment.

Le vaccin “bivalent” de Pfizer, qui cible à la fois la souche Covid originale et la sous-variante BA.5 d’omicron, devrait être autorisé en premier. Le CDC dit que cela viendra probablement avec une large bande d’éligibilité: le groupe complet d’Américains vaccinés âgés de 12 ans et plus.

Le tir bivalent de Moderna devrait emboîter le pas plus tard, très probablement en octobre. Il viendra avec une gamme d’éligibilité un peu plus étroite, du moins au début: les personnes vaccinées âgées de 18 ans et plus. Pour les deux injections, les groupes d’âge pédiatriques plus jeunes pourraient devenir éligibles plus tard, selon le CDC.

Ces projections sont provisoires, du moins pour le moment. Une personne connaissant le sujet a déclaré à NBC News mercredi que cela dépendra de la quantité d’approvisionnement que Pfizer et Moderna seront en mesure de fabriquer et de déployer d’ici le mois prochain. Si cet approvisionnement est limité, les vaccins pourraient d’abord être disponibles pour les personnes les plus à risque, telles que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées.

Les responsables fédéraux de la santé pensent que les injections fourniront le meilleur niveau de protection contre la sous-variante BA.5 hautement transmissible à ce jour, en particulier en automne et en hiver, lorsqu’une grande vague d’infections à Covid devrait frapper les États-Unis.

“Il va être vraiment important que les gens cet automne et cet hiver reçoivent le nouveau vaccin. Il est conçu pour le virus qui existe”, a déclaré le Dr Ashish Jha, coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, lors d’une événement virtuel organisé par la US Chamber of Commerce Foundation mardi.