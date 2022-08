Les injections de rappel pour les enfants ontariens de 5 à 11 ans sont ouvertes jeudi

Les enfants âgés de 5 à 11 ans en Ontario seront éligibles à partir de jeudi pour une injection de rappel COVID-19 alors que les responsables se préparent à une augmentation des infections cet automne.

L’annonce a été faite par le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario mercredi après-midi.

Les parents et les soignants peuvent prendre rendez-vous pour une dose de rappel pédiatrique à partir de 8 h le 1er septembre via le portail provincial ou via leurs bureaux de santé publique, leurs fournisseurs de soins de santé ou dans les pharmacies participantes.

Le rappel doit être pris au moins six mois après la dernière dose.



