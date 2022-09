Les injections de rappel Covid omicron devraient mieux protéger contre les infections et les maladies graves

Les responsables américains de la santé s’attendent à ce que les nouveaux boosters omicron offrent une meilleure protection contre les infections et les maladies graves cet automne, car les nouveaux vaccins correspondent désormais à la variante dominante du coronavirus.

Les nouveaux vaccins omicron marquent une étape importante dans la pandémie qui aidera les États-Unis à lutter plus efficacement contre le virus, a déclaré le coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha.

“Pour la première fois depuis décembre 2020, nos vaccins ont rattrapé le virus”, a déclaré Jha aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi.

Jha a déclaré que les États-Unis se dirigent vers un point où la plupart des Américains recevront un seul vaccin Covid chaque année qui fournira un degré élevé de protection contre le virus. Les personnes souffrant de problèmes médicaux graves ou d’un système immunitaire affaibli peuvent avoir besoin d’injections supplémentaires.

La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont autorisé la semaine dernière de nouvelles injections de rappel pour les personnes âgées de 12 ans et plus qui ciblent la sous-variante dominante omicron BA.5, ainsi que la souche originale de Covid qui est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine. en 2019.

Jha a déclaré que la FDA s’efforçait de mettre les nouveaux rappels à la disposition des enfants de moins de 12 ans et de changer la série de vaccins primaires à deux doses pour cibler également l’omicron.

Le nouveau booster de Pfizer est disponible pour les personnes de 12 ans et plus, tandis que les adultes de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner par Moderna. Les gens peuvent recevoir le nouveau vaccin au moins deux mois après leur série de vaccination primaire ou leur rappel le plus récent avec les vaccins plus anciens.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré que les nouveaux rappels devraient offrir une meilleure protection contre l’omicron que les vaccins originaux. Il a ajouté qu’il est difficile de prédire à quel point ils seront meilleurs.

Fauci a déclaré que les données cliniques de Pfizer et Moderna sur des injections ciblant la version originale d’omicron, BA.1, ont déclenché une réponse immunitaire plus forte contre omicron et d’autres variantes de Covid par rapport aux vaccins d’origine. BA.1 est la variante qui a provoqué la surtension massive de l’hiver dernier.

Pfizer et Moderna développaient à l’origine les boosters omicron pour cibler BA.1, mais la FDA a demandé aux entreprises de changer de vitesse en juin et de produire des plans ciblant BA.5 alors que la sous-variante devenait dominante.

En conséquence, ils n’ont pas collecté de données humaines spécifiquement sur les boosters BA.5. Mais les responsables de la FDA ont déclaré que les données des vaccins BA.1 devraient donner une bonne indication de la performance des vaccins BA.5 car ils sont très similaires.

“Il est raisonnable de s’attendre, sur la base de ce que nous savons sur l’immunologie et la science de ce virus, à ce que ces nouveaux vaccins offrent une meilleure protection contre l’infection, une meilleure protection contre la transmission et une protection continue et meilleure contre les maladies graves”, a déclaré Jha.

Fauci a déclaré que les essais cliniques sur les vaccins BA.1, qui ont été administrés à plus de 1 700 personnes, ne présentaient aucun nouveau problème de sécurité.

Une nouvelle variante de Covid pourrait toujours émerger, mais les responsables américains de la santé se réuniront chaque année pour examiner si les vaccins ont besoin d’un ajustement pour suivre le virus, a déclaré Fauci. Il a ajouté que les nouveaux boosters devraient fournir une protection substantielle même si BA.5 mute légèrement en une nouvelle sous-variante.

Les vaccins Covid de première génération étaient efficaces à plus de 90% pour prévenir la maladie de Covid lorsqu’ils ont été autorisés pour la première fois en décembre 2020. Mais la protection offerte par les anciens vaccins, qui ciblent la souche Covid d’origine, a diminué car le virus a considérablement évolué au fil des ans. les deux dernières années dans la variante omicron évasive hautement immunitaire.

La semaine dernière, les membres du comité consultatif indépendant du CDC ont exprimé leur inquiétude quant au manque de données humaines sur les tirs BA.5. Ils ont quand même recommandé les nouveaux rappels par un vote écrasant de 13 contre 1, estimant que les avantages potentiels des vaccins l’emportent sur les risques.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que les nouveaux rappels pourraient prévenir jusqu’à 100 000 hospitalisations et 9 000 décès. Elle a ajouté que les injections pourraient permettre d’économiser des milliards de dollars en frais médicaux si les gens les recevaient au même niveau que la couverture vaccinale annuelle contre la grippe.

Ces chiffres sont basés sur une prévision d’un consortium de scientifiques appelé le Hub de modélisation de scénarios Covid-19. Le modèle suppose que les nouveaux rappels fourniront une protection de 80 % contre les maladies.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a déclaré que les responsables de la santé se concentreront sur le fait que les personnes qui courent un risque plus élevé de Covid, en particulier les personnes âgées de 50 ans et plus, soient renforcées avec les nouveaux vaccins ce mois-ci.

CVS et Walgreens ont commencé à proposer des rendez-vous pour les nouveaux clichés au cours du week-end. D’ici la fin de cette semaine, 90% des Américains vivront à moins de cinq miles d’un endroit où ils pourront recevoir les nouveaux boosters, a déclaré Becerra.

Vous pouvez visiter vaccins.gov pour trouver un endroit offrant les plans.

Jha a déclaré que l’administration Biden avait demandé un financement supplémentaire au Congrès pour développer des vaccins de nouvelle génération capables de suivre le virus à long terme.