Les injections de Pfizer COVID devraient être mises à la disposition des jeunes adolescents, selon la FDA

Un vaccin COVID-19 fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand, BioNTech, est suffisamment sûr et efficace pour être administré aux jeunes adolescents, a déclaré lundi la Food and Drug Administration en autorisant son utilisation.

Cette décision signifie que les adolescents âgés de 12 à 15 ans pourraient se qualifier pour des injections en quelques jours.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière que 20 000 pharmacies sont prêtes à commencer à vacciner les adolescents une fois les approbations nécessaires obtenues.

Des clichés seront également disponibles prochainement dans les bureaux des pédiatres, a déclaré le président. « Et si les adolescents sont en mouvement cet été, ils peuvent obtenir leur premier coup à un endroit et un deuxième coup ailleurs. »

Les adolescents plus âgés, âgés de 16 et 17 ans, ont été autorisés à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech depuis son autorisation en décembre. Les deux autres vaccins autorisés aux États-Unis, de Moderna et Johnson & Johnson, ne sont pas disponibles pour les mineurs car les études sont toujours en cours.

« L’action d’aujourd’hui permet à une population plus jeune d’être protégée du COVID-19, nous rapprochant du retour à un sentiment de normalité et de la fin de la pandémie », a déclaré lundi la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, dans un communiqué. « Les parents et les tuteurs peuvent se reposer a assuré que l’agence a entrepris un examen rigoureux et approfondi de toutes les données disponibles, comme nous l’avons fait avec toutes nos autorisations d’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19. »

Bien que de tels cas soient rares, les adolescents peuvent tomber gravement malades à cause du COVID-19 et ils peuvent le transmettre à d’autres. « J’espère donc que si le vaccin est autorisé, les parents en profiteront et feront vacciner leurs enfants », a déclaré Biden.

Du 1er mars 2020 au 30 avril 2021, environ 1,5 million d’adolescents âgés de 11 à 17 ans ont reçu un diagnostic de COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

De nombreux parents sont impatients de faire vacciner leurs enfants, afin que leurs familles puissent rendre visite en toute sécurité à des parents plus âgés et que leurs adolescents puissent retourner à l’école et à des activités parascolaires et sociales.

Barbara Pahud, pédiatre en maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université du Missouri-Kansas City, a déclaré qu’elle était ravie que le pays puisse ajouter des adolescents vaccinés à sa liste de réalisations.

« C’est l’énergie dont le monde a besoin maintenant. Il y a beaucoup de fatigue COVID », a déclaré Pahud, qui est impliqué dans l’essai de Pfizer-BioNTech chez de jeunes enfants et dont le propre enfant de 12 ans s’est inscrit à l’essai Moderna.

« Ma fille a été très bruyante l’année dernière en disant que ce n’est pas juste qu’ils ne font des études que pour les adultes et non pour les enfants », a déclaré Pahud. « Elle attendait, tapotant à leur porte pour que l’étude commence, et dès qu’elle s’est ouverte, elle s’est inscrite. »

Pahud a déclaré qu’elle espérait que chaque adolescente était aussi enthousiasmée par les vaccins que sa fille, mais elle sait que si les parents hésitent à se faire vacciner, leurs enfants le seront aussi.

« Je pense qu’il y a un très bon groupe au milieu qui peut être convaincu s’il comprend la science », a déclaré Pahud. Exiger des vaccins à l’école ou au moins laisser les enfants vaccinés sans masque, a-t-elle déclaré, pourrait encourager certaines réticences.

Enfants bénévoles

Audrey Baker, 15 ans, et son jeune frère Sam, 12 ans, de Cincinnati, se sont portés volontaires pour l’essai Pfizer-BioNTech, afin qu’ils puissent aider à montrer au monde que les injections sont sans danger pour les enfants de leur âge.

« Je voulais essayer de faire ce que je pouvais pour contribuer à essayer de vaincre cette pandémie, car je sais que sans le vaccin pour tous les âges, nous ne serons pas en mesure de faire cette immunité que nous devons atteindre », a déclaré Audrey , une élève de huitième qui aime les mathématiques et les sciences et court sur de longues distances avec l’équipe de piste de son école.

«C’était comme ma façon de dire merci à tous les travailleurs de la santé. Ils se mettaient à contribution pour aider les gens», a déclaré Sam, un élève de sixième qui aime les mathématiques et le football et, bien sûr, sa mère, une infirmière. chercheur.

Tous deux ont déclaré que ce qui leur avait le plus manqué pendant la pandémie, c’est de voir leurs grands-parents, qui vivent à neuf heures de route dans le Michigan.

Sam avait de la fièvre et des maux de tête pendant une journée après sa deuxième injection, ce dont il était plutôt content parce que cela signifiait qu’il avait presque certainement reçu le vaccin lui-même au lieu d’un placebo. Sa vie n’a pas beaucoup changé, car Audrey n’a eu aucune réaction, donc elle ne sait pas si elle est protégée, et leur frère de 8 ans, qui s’est porté volontaire pour un essai pour les plus jeunes, n’a pas été accepté.

Il s’agissait du premier essai clinique pour les trois enfants. Sam, qui n’avait jamais fait de prélèvement sanguin auparavant, a admis être un peu nerveux avant que la première aiguille n’entre. «Mais le vaccin n’était pas vraiment effrayant, parce que je croyais en la science», dit-il.

Leur mère, Rachel Baker, a déclaré qu’elle pensait que l’idée de plusieurs prises de sang pourrait dissuader ses enfants de participer au procès, mais « dès que je leur en ai parlé … ils étaient tous les deux. J’étais vraiment fier d’eux d’avoir regardé au-delà du aiguilles. «

Baker a déclaré que bien qu’elle mène des essais de recherche pour gagner sa vie et qu’elle se soit portée volontaire pour l’essai du vaccin AstraZeneca-Oxford pour adultes, elle était un peu inquiète à l’idée d’inscrire ses enfants.

«Juste avant le tir, j’ai dû respirer», dit-elle. « C’est un peu plus personnel quand c’est votre enfant. »

Elle est très heureuse qu’ils aient accepté de participer et que Sam ait au moins probablement reçu le vaccin actif. « Quand je le vois sur le terrain de football, c’est un tel soulagement de savoir qu’il est protégé », a déclaré Baker.

Tourner le coin

Bill Gruber, pédiatre et vice-président senior de Pfizer en charge des essais pour enfants, a déclaré qu’il voyait trois raisons de vacciner les enfants et les adolescents.

Premièrement, bien que les jeunes ne meurent généralement pas du COVID-19 ou ne tombent pas aussi malades que les adultes plus âgés, 13% des personnes hospitalisées pour le virus ont moins de 18 ans et les adolescents représentent une part plus importante que les jeunes enfants.

Pour arrêter la pandémie, les jeunes devront être vaccinés. « Les enfants deviennent maintenant le moteur restant pour que le virus continue de circuler et de se propager potentiellement aux personnes sensibles », a déclaré Gruber.

La vaccination des enfants les empêchera d’infecter leurs enseignants, leurs parents et leurs grands-parents.

Et se faire vacciner permettra aux adolescents d’être des adolescents, a-t-il déclaré.

« Ce sera libérateur à la fin pour les enfants, tout comme il s’est avéré libérateur chez les adultes de retrouver la vie normale à laquelle nous aimerions nous habituer à nouveau », a-t-il déclaré.

En plus des études sur les adolescents, Pfizer mène des essais de vaccins chez des enfants de 5 à 11 ans, de 2 à 4 ans et de 6 mois à 2 ans. L’objectif est de trouver la bonne dose, a déclaré Gruber, pour produire «l’effet Boucle d’or», où les enfants obtiennent une protection efficace mais ne se retrouvent pas avec beaucoup d’effets secondaires.

Dans un essai, Pfizer-BioNTech a montré que son vaccin à deux doses était extrêmement sûr et efficace chez les adolescents de 12 à 15 ans. Sur 16 participants à l’essai infectés par COVID-19, tous ont reçu le placebo, aucun le vaccin actif.

Les effets secondaires pour les adolescents, qui reçoivent la même dose que les adultes, étaient à peu près égaux à ce que les adolescents plus âgés et les jeunes adultes ont vu, a déclaré Gruber. Le problème est que les jeunes enfants peuvent avoir plus de réactions et auront donc besoin d’une dose plus faible.

Il a dit qu’il espérait avoir des données sur les enfants de 5 à 11 ans d’ici l’automne et les plus jeunes enfants d’ici le début de l’année prochaine.

Vaccins pour les plus jeunes à venir

Michael et Johanna Kelley de Kansas City ne voulaient pas attendre aussi longtemps pour donner à leur fille Nora, 2 ans, une chance de se protéger, alors ils l’ont inscrite pour le procès Pfizer.

Elle a eu de la fièvre, alors ils espèrent qu’elle a reçu le vaccin actif. Les Kelley ne veulent prendre aucun risque avec la petite sœur de Nora, Jade, âgée de 3 semaines, ou sa grand-mère qui a souffert d’un terrible combat avec COVID-19 l’année dernière.

«C’est quelque chose que nous ne voulons pas que quelqu’un d’autre ait à subir», a déclaré Michael à propos de l’expérience de sa mère.

Baby Jade est trop jeune pour se faire vacciner, mais tout le monde est vacciné – Johanna a été vaccinée pendant la grossesse et ses anticorps sont conservés – elle devrait donc être protégée, a déclaré le couple.

Michael, directrice des politiques pour un groupe à but non lucratif, et Johanna, qui terminera sa maîtrise en travail social ce mois-ci, ont fait leurs recherches et en ont discuté avant de se joindre à l’essai.

« Le vaccin ne peut pas être pire que la maladie », a déclaré Michael. « S’il existe un moyen de protéger nos enfants de cette maladie et d’accélérer la réouverture, nous sommes absolument prêts à saisir cette chance. »

Et le monde?

Malgré les avantages pour la nation, certains disent que les États-Unis ont tort de se concentrer sur la vaccination des enfants en bonne santé alors que le virus tue tant de personnes vulnérables dans le monde.

«Nous avions une obligation morale d’aider nos personnes âgées et nos travailleurs de première ligne. Il est maintenant temps de tourner notre vision vers le monde», a déclaré Lawrence Gostin, qui dirige l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown.

Les Américains resteront exposés au risque de nouvelles infections et de variantes dangereuses alors que le virus fait rage ailleurs, a-t-il déclaré.

Les adolescents sont parmi les plus importants propagateurs de COVID-19 aux États-Unis et mettent tout le monde en danger, « donc je comprends la tentation » de les vacciner le plus rapidement possible, a-t-il dit, « mais je pense qu’il est moralement obscène d’aller le dernier mile et vacciner la partie la plus saine et la plus en forme de notre population alors que le reste du monde souffre d’une telle souffrance. »

Gostin a félicité le président Biden pour avoir livré 200 millions de clichés aux Américains au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, une étape franchie la semaine dernière. Biden a promis mardi que d’ici le 4 juillet, les États-Unis auraient envoyé environ 10% de leurs fournitures de vaccins à d’autres pays.

Gostin a déclaré que le président devrait promettre de vacciner tous les travailleurs de la santé dans le monde au cours des 100 prochains jours. « Cela gagnerait la position de l’Amérique dans le monde au-delà de toute mesure », a déclaré Gostin.

