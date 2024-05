Les injections de perte de poids ne devraient pas être une solution miracle pour les gouvernements, selon un expert | Obésité

Obésité La prévention de l’obésité est une option moins coûteuse à long terme, déclare un professeur de Cambridge, en mettant l’accent sur les conseils diététiques et les programmes d’exercice. Samedi 25 mai 2024, 02h00 HAE

Les injections maigres risquent d’être utilisées comme une échappatoire par les gouvernements pour éviter de faire des choix politiques difficiles pour prévenir l’obésité, a prévenu un éminent expert.

Professeur Giles Yeo, généticien au Université de Cambridge et expert en obésité et en contrôle cérébral de la prise alimentaire, a déclaré que des médicaments tels que le sémaglutide – l’ingrédient actif du vaccin amaigrissant Wegovy – étaient remarquables et fonctionnaient pour une majorité de personnes.

En effet, Wegovy – disponible sur le NHS – peut aider les gens à perdre plus de 10 % de son poids corporelavec des médicaments tels que le tirzépatide encore plus efficace. Et ces médicaments sont de plus en plus puissants dans leur capacité à aider les gens à perdre du poids.

« L’ampleur de l’effet [in terms of weight loss] « Les produits à venir sont incroyables », a déclaré Yeo, ajoutant que des produits étaient en cours de développement et nécessiteraient une injection par mois, plutôt que des injections hebdomadaires.

Le professeur Giles Yeo affirme que l’exercice est important, car les médicaments diététiques peuvent entraîner une perte de masse musculaire. Photographie : Karen Robinson/The Observer

Mais, a souligné Yeo, ces médicaments, connus sous le nom d’agonistes des récepteurs GLP1, ont été conçus pour traiter l’obésité et les maladies qui y sont associées, et non pour la prévenir.

« La prévention de l’obésité nécessitera – volonté exigent – ​​des changements de politique gouvernementale, des kilomètres difficiles, et je crains, et c’est une crainte réelle, que non seulement notre gouvernement, mais de nombreux gouvernements et décideurs politiques, puissent très bien utiliser [these drugs] comme une échappatoire pour ne pas prendre de décisions politiques difficiles. Et c’est un vrai problème », a-t-il déclaré.

Yeo a ajouté que mieux vaut prévenir que guérir.

« Plus vous passez de temps dans un état d’obésité, plus votre santé se détériore », a-t-il déclaré. « Donc, le prévenir signifie que vous finirez par être en meilleure santé. »

La prévention est également l’approche la moins coûteuse, a-t-il déclaré, soulignant qu’elle permet d’éviter les coûts associés aux affections liées à l’obésité et à ceux associés au traitement de l’obésité.

« Le problème est qu’il s’agit de coûts à long terme », a déclaré Yeo, soulignant que cela signifiait qu’ils concerneraient de nombreux gouvernements. En conséquence, a-t-il déclaré, un plan à long terme était nécessaire.

Yeo a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui devaient être prises par les décideurs politiques, il y avait la subvention des aliments sains pour les rendre moins chers, afin qu’ils deviennent le choix par défaut même lorsque les moyens financiers étaient limités.

Il a également souligné la nécessité de sévir contre le placement d’aliments malsains dans les magasins.

« Je ne suis pas un nazi de l’alimentation, mais je pense que si vous voulez manger quelque chose – du chocolat, du pudding ou autre – vous marchez jusqu’à l’allée qui dit chocolat, et vous marchez jusqu’à l’allée qui dit lasagnes, vous marchez dans l’allée qui dit glace et achetez-la », a-t-il déclaré, soulignant que cela permettait une agence personnelle sans que les gens se voient vendre des articles qu’ils n’avaient pas l’intention d’acheter.

Yeo a ajouté que, même si des réglementations étaient également nécessaires sur la publicité pour la malbouffe, les plans pour un tournant à 21 heures étaient « un tas de conneries maintenant », étant donné que de nombreuses personnes diffusaient des émissions en streaming comme et quand elles le voulaient.

Il a également souligné qu’il était important que l’action en matière de publicité soit sans jugement, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les aliments qui répondent à des critères nutritionnels définis – tels que des niveaux élevés de graisse, de sel et de sucre – indépendamment du fait que l’aliment en question provienne ou non d’un fast-food. -un point de vente alimentaire ou un restaurant chic.

Yeo a ajouté que même si des médicaments tels que le sémaglutide étaient efficaces dans le traitement de l’obésité – et étaient en cours testé dans d’autres domaines de la santé, de la démence à l’addiction – ils avaient leurs limites.

« Ils vous rassasient : vous vous sentez rassasié, vous mangez moins », a-t-il déclaré. « Mais ce qu’ils ne font pas, c’est améliorer votre alimentation. »

Cela, a déclaré Yeo, est préoccupant s’ils sont utilisés par des personnes ayant une mauvaise alimentation.

« Tout ce que ce médicament fera, c’est réduire la quantité de mauvaise alimentation que vous mangez, donc vous perdrez du poids, mais cela n’améliorera pas votre alimentation », a-t-il déclaré. « Vous serez en meilleure santé parce que vous avez perdu du poids, mais loin d’être en aussi bonne santé que vous auriez pu l’être si vous aviez suivi un régime alimentaire sain en plus de perdre du poids. »

Yeo a averti qu’il pourrait même y avoir des effets inattendus, étant donné qu’une alimentation malsaine pourrait être pauvre en protéines et en micronutriments, ce qui signifie que des portions plus petites pourraient ne pas atteindre les niveaux recommandés. Dans ce cas, les personnes qui mangent moins à cause des vaccins pourraient être confrontées à un autre problème. « Si votre alimentation était mauvaise au départ, il existe un risque potentiel de vous retrouver dans la malnutrition », a-t-il déclaré.

Même ceux qui mangeaient sainement tout en consommant ces médicaments pourraient subir des conséquences inattendues, a-t-il déclaré, notant que, comme les régimes amaigrissants rapides, les injections maigres pourraient entraîner une perte de masse musculaire.

« Si vous ne faites pas d’exercice, en plus d’améliorer votre alimentation avec des protéines, etc., vous finirez par perdre de la graisse et de la masse musculaire à un taux de 50 :50 – et personne ne s’est engagé à perdre de la masse musculaire », a-t-il déclaré.

De plus, a noté Yeo, les médicaments fonctionnent aussi bien chez les personnes obèses que chez les personnes souffrant d’insuffisance pondérale, tout en modifiant également la glycémie. et pourrait avoir des effets secondaires. En conséquence, a déclaré Yeo, la surveillance de leur utilisation par les professionnels de la santé est cruciale.

« En plus du fait que [people using the drugs] J’ai probablement besoin de conseils diététiques très solides et d’une sorte de programme d’exercice », a-t-il déclaré.

En fin de compte, a déclaré Yeo, même si ces médicaments doivent être adoptés comme moyen de traiter l’obésité, la prévention reste cruciale.

« Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait qu’en réalité, nous devons encore améliorer l’environnement », a-t-il déclaré.