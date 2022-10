Les injections de COVID peuvent avoir un impact sur le calendrier des règles, suggèrent des études. Les femmes se demandaient déjà

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Une nouvelle étude internationale a présenté les données de suivi du cycle menstruel de près de 20 000 personnes.

Les chercheurs ont découvert que la vaccination contre le COVID-19 était liée à une augmentation moyenne de près d’un jour de la durée du cycle.

La santé des femmes mérite d’être au centre de la recherche médicale, y compris lors des essais cliniques de nouveaux vaccins, médicaments et traitements, selon les experts médicaux.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les femmes se sont tournées vers TikTok et Twitter pour documenter quelque chose d’étrange : les vaccins contre le coronavirus semblaient avoir un impact sur leurs cycles menstruels.

Les personnes ayant des règles ont partagé des histoires de flux plus abondants, de crampes et de changements dans la synchronisation de leur cycle, y compris des périodes commençant tard ou durant plus longtemps.

La menstruation peut être un domaine difficile à rechercher – car divers facteurs peuvent affecter les règles d’une personne, du stress aux problèmes médicaux – mais il existe maintenant un nombre croissant de recherches suggérant que certaines de ces premières intuitions pandémiques étaient sur quelque chose.

Une nouvelle étude comprenant des données provenant de près de 20 000 personnes dans le monde, dont des milliers de Canadiens, a montré que les personnes ayant reçu l’un des neuf vaccins différents ont connu une augmentation moyenne de près d’un jour de la durée du cycle.

Sortie fin septembre par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis et publiée dans le British Medical Journal, l’étude a suggéré que les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin COVID au cours d’un seul cycle menstruel ont connu une augmentation de près de quatre jours – bien que les changements n’aient été associés à aucune différence dans le nombre de jours de saignements réels.

La durée d’un cycle menstruel peut varier d’une personne à l’autre, d’environ 21 à 35 jours ou plus, mais la moyenne est d’avoir des règles tous les 28 jours. Les saignements durent généralement de deux jours à une semaine.

Environ les trois quarts des participantes étaient vaccinées, tandis qu’environ un quart ne l’étaient pas, et toutes utilisaient la même application pour suivre leurs cycles menstruels. Les chercheurs ont analysé les données sur au moins trois cycles consécutifs avant la vaccination, plus au moins un cycle après.

“Nous pensons que peut-être une réponse inflammatoire aiguë, comme celle que vous obtenez après une vaccination, pourrait influencer ces cellules dans l’utérus, et cela pourrait changer les menstruations”, a déclaré Candace Tingen, chercheuse au NIH, l’une des scientifiques impliquées dans l’étude, lors d’une entretien avec CBC News.

Les changements de cycle semblaient également être temporaires, a-t-elle déclaré.

“Et ainsi le cycle menstruel revient à son schéma normal, son rythme normal, en quelques cycles.”

Aucun lien avec les impacts à long terme sur la fertilité

Toute modification de la durée du cycle de moins de huit jours est considérée dans la plage normale.

Bien que de petits changements menstruels puissent ne pas signifier grand-chose pour les professionnels de la santé, ont écrit les auteurs de l’étude, les changements perçus dans une fonction corporelle liée à la fertilité pourraient être alarmants pour ceux qui en souffrent et pourraient contribuer à la réticence à la vaccination.

C’est exactement ce que Kaitlan Rowe, résidente de Toronto, a ressenti après qu’elle et sa fille de 15 ans aient connu des changements dans leurs cycles menstruels après avoir reçu leur deuxième série de vaccins Pfizer COVID-19 l’été dernier.

Elle se pose maintenant des questions sur l’impact sur la fertilité de sa fille.

« Y aura-t-il d’autres effets secondaires graves ? » elle a demandé. “Est-ce que cela affectera la reproduction?”

Les médecins, rassurants, ont dit que non.

Bien que les fluctuations du cycle puissent être bouleversantes, a déclaré le Dr Noah Ivers, du Women’s College Hospital de Toronto, rien ne prouve que les vaccins COVID aient un impact sur la santé reproductive.

“Cela n’affecte pas votre fertilité”, a-t-il déclaré. “Cela n’aura pas d’impact sur vos cycles à long terme.”

Un travailleur de la santé prépare une dose du vaccin COVID-19 lors d’une clinique de vaccination au Centre des congrès de Vancouver le 13 janvier. (Ben Nelms/CBC)

L’obstétricienne-gynécologue, la Dre Yolanda Kirkham, professeure adjointe à l’Université de Toronto, a également noté que les vaccins ne sont pas la seule chose qui peut bouleverser les cycles menstruels, sans impact à long terme.

“Il y a tellement de choses qui ont un impact temporaire sur les règles, y compris la restriction calorique, l’exercice excessif, le stress, les maladies chroniques, les voyages”, a-t-elle déclaré.

Il existe également un consensus scientifique sur le fait que les vaccins COVID sont une alternative beaucoup plus sûre que d’être réellement infectée par le COVID pour les personnes en âge de procréer, y compris celles qui tombent enceintes.

De vastes analyses de données au niveau de la population américaine et norvégienne faisant état d’un total combiné de plus de 120 000 grossesses ont démontré aucune preuve de risque accru pour une perte de grossesse précoce après la vaccination COVID.

Les injections se sont également avérées hautement protectrices contre les COVID graves pendant la grossesse – une période où les individus sont à un risque beaucoup plus élevé de résultats graves eux-mêmes, ainsi que de complications comme une naissance prématurée ou l’admission d’un nourrisson dans une unité de soins intensifs néonatals.

Les femmes, la reproduction négligée dans la recherche scientifique

Les dernières recherches sur l’impact des vaccins sur les cycles menstruels, quant à elles, confirment découvertes américaines antérieures de janvier dernier .

Mais la nouvelle étude présentait de multiples limites, notamment une dépendance aux données autodéclarées, une concentration sur les personnes qui ne prenaient pas de contrôle des naissances et un manque de différenciation entre la grande variété de vaccins que les participants ont déclaré avoir reçus, à partir d’options basées sur l’ARNm comme les vaccins Pfizer et Moderna couramment utilisés au Canada, à d’autres types de vaccins d’AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik et Sinovac.

Les chercheurs ne se sont pas non plus penchés sur d’autres questions que les personnes ayant leurs règles ont soulevées, y compris les impacts possibles de la vaccination COVID sur le flux menstruel, la douleur et les saignements inattendus.

Pourtant, plusieurs experts médicaux ont souligné que les découvertes à grande échelle sont un élément important de la conversation sur la santé et la reproduction des femmes, car ces aspects de la santé humaine sont souvent négligés lors des essais cliniques pour divers vaccins et traitements médicaux.

Les femmes enceintes et allaitantes, par exemple, ont été exclues des essais de phase deux et de phase trois disponibles pour les vaccins originaux Pfizer et Moderna COVID, note la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada .

Les cliniciens ne disposent pas non plus de données à grande échelle sur la durée du cycle menstruel, a déclaré Ivers, notant que c’est un domaine qui nécessite davantage d’études.

“Je pense que le plus gros problème est que nous continuons à considérer la santé reproductive comme la santé des femmes et les femmes comme un groupe d’intérêt spécial”, a déclaré l’infirmière autorisée Martha Paynter, professeure adjointe à la faculté des sciences infirmières de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Elle a convenu que la santé des femmes méritait d’être au centre de la recherche médicale, y compris lors des essais cliniques de nouveaux vaccins, médicaments et traitements.

“Les personnes qui ont besoin du produit à la fin ne seront pas seulement des hommes blancs valides âgés de 18 à 45 ans”, a-t-elle déclaré. “Pour qu’un médicament soit sûr, il doit être essayé sur toutes sortes de personnes.”