Les `` initiés royaux '' du Royaume-Uni réfutent les affirmations du prince Harry dans un nouveau livre - National

Les alliés de la famille royale britannique ont repoussé samedi les affirmations du prince Harry dans ses nouveaux mémoires, qui décrivent la monarchie comme une institution froide et insensible qui n’a pas réussi à le nourrir ou à le soutenir.

Buckingham Palace n’a pas officiellement commenté le livre. Mais les journaux et sites Web britanniques regorgeaient de citations d'”initiés royaux” anonymes, réfutant les accusations de Harry. L’un d’eux a déclaré que ses attaques publiques contre la famille royale avaient eu un «péage» sur la santé de la reine Elizabeth II, décédée en septembre.

Le journaliste vétéran Jonathan Dimbleby, biographe et ami du roi Charles III, a déclaré que les révélations de Harry étaient du type « auquel vous vous attendez ? d’une sorte de célébrité de la liste B », et que le roi en serait peiné et frustré.

“Son souci est d’agir en tant que chef d’État pour une nation dont nous savons tous qu’elle est dans un état assez troublé”, a déclaré Dimbleby à la BBC. “Je pense qu’il pensera que cela gêne.”

Le livre de Harry, “Spare”, est le dernier d’une série de déclarations très publiques du prince et de sa femme Meghan depuis qu’ils ont quitté la vie royale et ont déménagé en Californie en 2020, citant ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de Meghan par les médias, qui est biracial, et un manque de soutien du palais. Il fait suite à une interview d’Oprah Winfrey et à un documentaire Netflix en six parties publié le mois dernier.





Harry n’est pas le premier royal britannique à diffuser des secrets de famille _ ses deux parents ont utilisé les médias lorsque leur mariage s’est effondré. Charles a coopéré au livre de Dimbleby de 1994 et au documentaire télévisé qui l’accompagnait, qui révélait que l’héritier du trône de l’époque avait eu une liaison lors de son mariage avec la princesse Diana.

Diana a donné sa version de l’histoire dans une interview à la BBC l’année suivante, en disant “nous étions trois dans ce mariage” en référence à la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles.

Mais “Spare” va dans beaucoup plus de détails sur les conversations privées et les griefs personnels que toute révélation royale précédente.

Dans les mémoires écrites par des fantômes, Harry discute de son chagrin à la mort de sa mère en 1997 et de son ressentiment de longue date face au rôle de “réserve” royale, éclipsé par “l’héritier” _ son frère aîné, le prince William. Il raconte des disputes et une altercation physique avec William, révèle comment il a perdu sa virginité (dans un champ) et décrit avoir consommé de la cocaïne et du cannabis.

Il dit également avoir tué 25 combattants talibans alors qu’il était pilote d’hélicoptère Apache en Afghanistan _ une affirmation critiquée à la fois par les vétérans militaires talibans et britanniques.

“Spare” doit être publié dans le monde entier mardi. L’Associated Press a obtenu une première copie en espagnol.

Harry a dit qu’il s’attendait à des contre-attaques du palais. Il se plaint depuis longtemps de “fuites” et de “plantations” d’histoires aux médias par des membres de la maison royale.

Dans une interview qui doit être diffusée sur ITV dimanche _ l’une des nombreuses qu’il a enregistrées pour promouvoir le livre _ Harry dit que les gens qui l’accusent d’envahir la vie privée de sa famille “ne comprennent pas ou ne veulent pas croire que ma famille a a informé la presse.

“Je ne sais pas comment le fait de garder le silence améliorera les choses”, a-t-il déclaré.