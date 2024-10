Les initiés révèlent tout sur Hugh Jackman et la rumeur d’amour de Sutton Foster

Hugh Jackman et Sutton Foster ont travaillé ensemble dans la comédie musicale « The Music Man » de Broadway

Hugh Jackman et Sutton Foster forment un « couple régulier » et ne peuvent pas se lasser de la compagnie l’un de l’autre, selon un initié.

Hugh et Foster sont entourés de rumeurs de romance, l’actrice de Broadway demandant le divorce de son mari Ted Griffin, après 10 ans de mariage. Le X-Men La star est également en train de divorcer de sa femme.

Des sources ont dit Page six que le duo est en fait ensemble et garde leur relation secrète.

« Ils passent tout leur temps libre ensemble », a affirmé une taupe. « Ils forment un couple normal, ils sont juste en privé. »

Le duo s’est rencontré lorsqu’ils travaillaient ensemble sur la comédie musicale de Broadway. L’homme de la musique de décembre 2021 à janvier 2023, période durant laquelle des rumeurs sur leur relation ont éclaté.

D’autres sources ont précédemment déclaré à la publication que le Deadpool et Wolverine La star et l’actrice sont tombées amoureuses.

« Ils sont ensemble à 100 pour cent, sont amoureux et veulent passer le reste de leur vie ensemble », a déclaré un informateur.

Une autre source a affirmé : « Ils sont toujours ensemble. Ils font tout leur possible pour le cacher, mais c’est de notoriété publique. »

Cela survient un an après que Jackman et sa femme Deborra-Lee Furness se soient séparés après près de 30 ans de mariage. Ils partagent un fils Oscar, 24 ans, et une fille Ava, 19 ans, qu’ils ont tous deux adoptés.

Foster est également maman d’une fille de sept ans, Emily, qu’elle a adoptée avec Griffin en 2017.