Les initiés de la Silicon Valley tentent de renverser Biden avec l’aide de l’IA

En arrêtant les électeurs du New Hampshire sur le trottoir, en remplissant leurs tasses de café dans les restaurants et en répétant son discours de souche, le candidat présidentiel de longue date Dean Phillips – le vrai – explique pourquoi il pense que les démocrates ne devraient pas renommer le président Biden : le chef de son parti a a perdu la confiance de la majorité de l’électorat.

Une version robot d’intelligence artificielle de Phillips qui vient d’être publiée offre une réponse similaire : « Bien que je respecte le président Biden, les données et les conversations avec les Américains à travers le pays indiquent un fort désir de changement. »

Un nouveau super PAC soutenu par des initiés de la Silicon Valley se mobilise pour diffuser les idées de Phillips d’une manière inhabituelle. Cette semaine, ils ont lancé Dean.Bot après avoir pesé les implications de l’utilisation d’un outil d’IA sophistiqué capable de discuter comme une vraie personne – l’une des premières utilisations connues de l’intelligence artificielle dans une campagne politique.

Cette version du chatbot reproduisant la voix du représentant Dean Phillips était alimentée par le grand modèle de langage derrière ChatGPT et d’autres logiciels open source. (Vidéo : Adriana Usero/The Washington Post)

Les techniciens derrière le robot reçoivent l’aide du milliardaire activiste des hedge funds Bill Ackman, qui a décrit le combat comme empêchant les démocrates de désigner un candidat qui ne peut pas gagner. Le PAC a déjà collecté 4 millions de dollars pour cibler les électeurs du New Hampshire avec de courtes vidéos de style confessionnel – des publicités ciblées sur les réseaux sociaux mettant en vedette Phillips et ses partisans défendant sa cause.

Deux entrepreneurs de la Silicon Valley, Matt Krisiloff et Jed Somers, ont formé le groupe We Deserve Better début décembre après avoir constaté les chiffres de plus en plus bas de Biden dans les sondages. Les hommes – qui, comme bon nombre de leurs donateurs, sont des novices en politique – ont décidé de se lancer dans la politique présidentielle parce qu’ils avaient l’impression que Biden « ralentissait très sensiblement » au cours de l’année dernière, une préoccupation qui, selon eux, est largement ressentie dans le monde de la technologie. , a déclaré Krisiloff. (Biden a publié des informations médicales de son médecin indiquant qu’il est apte à servir.)

Les efforts du PAC, bien qu’ils soient peu susceptibles de faire bouger les choses pour un challenger qui a gagné très peu de terrain malgré l’impopularité de Biden, reflètent un mécontentement persistant parmi les démocrates, y compris de riches donateurs, à l’égard de la candidature du président et suggèrent qu’une nouvelle classe de donateurs de la Silicon Valley à gauche peut-être parmi les rares à vouloir donner suite à ce sentiment. Ils montrent également à quel point des technologies nouvelles et risquées commencent à s’infiltrer dans l’élection présidentielle de 2024.

Les experts affirment que l’audio interactif comme celui créé par Krisiloff et Somers pour Phillips peut potentiellement présenter les plus grands risques pour les élections, même si le Dean.Bot reconnaît qu’il s’agit d’une IA lorsqu’on lui demande.

«Je vois cela comme un problème de boîte de Pandore», a déclaré Paul Barrett, directeur adjoint du Stern Center for Business and Human Rights de l’Université de New York. Barrett a déclaré qu’il pensait qu’une clause de non-responsabilité n’était pas suffisante pour se prémunir contre l’abus de ces technologies. « Une fois que nous disposons de versions IA de candidats discutant avec les électeurs, il n’y a qu’un pas vers les robots utilisés par les opposants politiques pour tromper les électeurs en leur faisant croire que les politiciens disent des choses qu’ils n’ont jamais dites. Et bientôt, tout le monde devient tellement cynique à propos de toutes ces fausses communications que personne ne croit ce que les autres disent.

OpenAI, la société qui fabrique ChatGPT, un logiciel d’IA conversationnelle qui a initialement contribué à alimenter Dean.Bot, interdictions l’utilisation de ses outils d’intelligence artificielle dans les campagnes politiques. L’entreprise interdit également l’utilisation de ses services pour usurper l’identité de personnes sans leur consentement.

Après que le Washington Post a interrogé We Deserve Better sur cette politique, le groupe a déclaré qu’il avait demandé au fournisseur de services qu’il avait engagé pour créer le bot, une start-up appelée Delphi, de supprimer ChatGPT de Dean.Bot et de s’appuyer à la place sur d’autres applications ouvertes. -modèles sources qui avaient contribué à la création de l’outil – et que Delphi avait accepté de le faire. OpenAI a déclaré qu’il étudiait le problème.

Pour financer leur groupe, Krisiloff et Somers ont exploité leur réseau de techniciens d’élite, recrutant 17 donateurs, dont Neal Khosla, un entrepreneur dans le domaine de la santé et fils du capital-risqueur milliardaire Vinod Khosla, et Jed McCaleb, un entrepreneur milliardaire en cryptomonnaie. Krisiloff, ancien chef de cabinet de Sam Altman, a contacté le PDG d’OpenAI à propos de s’impliquer – mais il a finalement refusé d’investir, a déclaré Krisoloff. (Altman n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

McCaleb, 48 ans, a déclaré qu’il n’avait jamais fait de don à des campagnes politiques auparavant, mais qu’il avait donné de l’argent au PAC en raison « de l’importance cruciale de cette élection » et parce qu’une personne plus jeune serait plus à même de suivre le rythme des changements technologiques.

“Une des raisons pour lesquelles je fais cela est que je suis très déçu par le Parti démocrate”, a déclaré McCaleb. « Je ne comprends pas pourquoi ils ignorent ce fait », faisant référence aux faibles chiffres des sondages pour les élections générales de Biden.

Phillips a déclaré au Post en novembre qu’il considérait Altman « comme un penseur et un ami extraordinaire et une voix de conseil et de soutien ». En décembre, il a déclaré lors d’une conférence sur la crypto-monnaie dans le New Hampshire que la crypto et l’IA ne devraient pas être étouffées par le gouvernement. Lors d’un événement sur l’IA dans l’État jeudi, Phillips lui-même a déclaré qu’il était en faveur des campagnes et des PAC utilisant la technologie de l’IA, mais qu’il devait y avoir des garde-fous.

« Nous devrions déjà avoir des réglementations sur l’IA pour les campagnes politiques », a déclaré Phillips. Il a ajouté : « Je pense qu’en démontrant ses bons usages, ses utilisations efficaces et efficientes, c’est ainsi que nous pouvons en faire quelque chose dont les gens n’ont pas peur mais qu’ils célèbrent réellement. »

Bien que Biden lutte contre de faibles taux d’approbation et que certains sondages le montrent à la traîne de l’ancien président Donald Trump lors des élections générales, Phillips – qui a concentré sa campagne dans le New Hampshire, où Biden n’est pas sur le scrutin primaire en raison d’une nouvelle réorganisation du scrutin. le calendrier de nomination orchestré par son équipe – a eu peu de succès à rallier le soutien. Un journaliste de CBS News a récemment photographié Phillips était assis seul à l’arrière de son camion de campagne parce qu’aucun électeur ne s’était présenté à une rencontre. Les sondages montrent que Phillips est coincé à un chiffre dans le New Hampshire.

Krisiloff a déclaré que le PAC ne croit pas nécessairement que Phillips doit gagner le New Hampshire – mais ils seraient heureux s’il obtenait environ 30 pour cent.

“Notre attitude en ce moment est de tout miser sur le New Hampshire”, a déclaré Krisiloff. « Je pense que beaucoup de gens seront intéressés [Phillips] s’ils croient réellement que cela est crédible.

Ackman, qui a toujours fait des dons aux candidats démocrates mais pas à Biden et a récemment mené une campagne pour évincer le président de Harvard, a été un participant tardif, portant la cagnotte du PAC We Deserve Better à 4 millions de dollars. S’exprimant lors d’un événement uniquement audio avec le propriétaire de X, Elon Musk, et l’animateur de podcast Jason Calacanis sur X, anciennement Twitter, Ackman a salué le sens des affaires de Phillips après avoir dirigé Talenti et la distillerie de sa famille. Ackman, un opposant de plus en plus virulent aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), a déclaré que le pays a besoin d’un candidat plus centriste plutôt que d’un des deux « extrêmes ».

Après l’approbation d’Ackman, la campagne Phillips a supprimé une mention de DEI de son site Web, et Ackman a publié que Phillips « s’instruisait ». Interrogé sur ce changement, Phillips a écarté l’idée selon laquelle il répondait aux désirs d’un riche mécène. “Personne ne m’achète”, a-t-il déclaré sur CNN.

Phillips a également changé sur d’autres fronts. Il avait auparavant vanté sa position de ne pas accepter l’argent du PAC, mais a récemment changé de position pour sa campagne présidentielle. End Citizens United, un groupe pro-Biden qui s’oppose aux financements à intérêts spéciaux et qui avait soutenu Phillips lorsqu’il s’est présenté au Congrès en 2018, a déclaré que c’était « une honte de voir à quel point il est tombé ».

Certains alliés de Biden se sont moqués de l’injection d’argent derrière Phillips. “C’est tout simplement une façon incroyable de gaspiller un million de dollars”, a déclaré Jim Messina, qui a dirigé la campagne de Barack Obama en 2012 et reste proche du cercle restreint de Biden, dans une interview à propos du don d’Ackman.

Des forces disparates semblent soutenir la candidature de Phillips. L’ancien stratège républicain Steve Schmidt a d’abord exhorté Phillips à se présenter. Schmidt a ensuite formé un super PAC, Pass the Torch, pour soutenir Phillips tandis que les organisateurs de la Silicon Valley ont décidé de créer le leur.

De tels groupes de dépenses indépendants peuvent solliciter des dons plus importants que ceux de la campagne, attirant ainsi des donateurs plus riches, et dépenser de l’argent de manière illimitée. Mais ils ne peuvent pas coordonner directement la stratégie avec le candidat. Ils peuvent cependant promouvoir les discours et les événements du candidat, et les PAC ont trouvé d’autres moyens de fonctionner parallèlement aux campagnes.

We Deserve Better a embauché une équipe pour diffuser principalement des publicités en ligne, y compris certaines dans lesquelles Philips explique comment il a été mis sur liste noire par le Parti démocrate pour avoir tenté de défier Biden. Phillips, qui a renversé son district de banlieue de Minneapolis en 2018, a ancré sa campagne sur l’éligibilité : se présentant comme un meilleur pari que Biden pour les élections générales.

Et les ingénieurs derrière Dean.Bot espèrent que le bot pourra contribuer à le rendre accessible à davantage d’électeurs. Les utilisateurs peuvent visiter le site Web sur ordinateur ou mobile, accepter la clause de non-responsabilité, cliquer sur « démarrer l’appel », puis parler dans un micro pour poser des questions. Un cercle de chargement tourne autour du tir à la tête de Phillips lorsque l’IA « réfléchit », puis le robot qui ressemble à Phillips parle.