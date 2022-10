Les initiés de Black Press, McKinley et Wolf, présentent la saison 2022-23 de la LNH – Kelowna Capital News

MISE À JOUR DE LA LNH : La discussion inclut les Canucks, les prédictions de la Coupe Stanley et la montée des Sabres

John McKinley et Philip Wolf. (Photo de presse noire)

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google. Plus de podcasts NFL Report peuvent être trouvés ici.

La saison 2022-23 de la LNH est arrivée. Équipe numérique de Black Press Media et éditrice de contenu de Vancouver Island Free Daily John McKinley rejoint l’éditeur VIFD / PQB News Philippe Loup pour prévisualiser la saison à venir. La discussion comprend un regard sur les Canucks de Vancouver, les gagnants prédits de la Coupe Stanley et même une conversation avec les Sabres de Buffalo.

