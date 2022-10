Les initiés de Black Press Haluschak et Wolf passent en revue le premier trimestre de la saison 2022 de la NFL – Kelowna Capital News

Aujourd’hui en Colombie-Britannique : les discussions incluent Geno Smith, les commotions cérébrales et les choix mis à jour pour le Super Bowl

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google. Plus de podcasts NFL Report peuvent être trouvés ici.

Expert de la presse noire de la NFL Erin Haluschak et rédacteur en chef du Vancouver Island Daily/PQB News Philippe Loup offrent leurs réflexions alors que la saison NFL approche du quart de point de la saison 2022.

La discussion inclut la situation du quart-arrière des Seahawks de Seattle (car Geno Smith a bien joué en tant que partant après que Russell Wilson est parti pour rouler avec les Dnever Broncos); des commotions cérébrales à la suite de la blessure subie par le QB Tua Tagovailoa des Dolphins de Miami ; ainsi que des choix MVP et Super Bowl mis à jour.

