Les initiatives de football russes pour la Crimée “toutes bloquées”

Le président de la Premier League russe (RPL), Aleksandr Alaev, a discuté du développement du football dans la région

La Russie a été entravée dans ses efforts pour développer le football en Crimée après que l’UEFA et la FIFA ont rejeté une série d’initiatives, selon le président de la Premier League russe (RPL), Aleksandr Alaev. Le responsable a également déclaré que l’argent destiné à la Crimée de l’UEFA et de la FIFA avait été retenu par l’Ukraine.

Le football de Crimée est actuellement sous “statut particulier” aux yeux des instances dirigeantes du football européen et mondial, bien que la péninsule ait rejoint la Russie depuis l’Ukraine lors d’un référendum en 2014.

Les équipes de la région jouent sous la bannière de l’Union de football de Crimée, bien que les discussions en Russie se soient intensifiées ces dernières semaines sur l’intégration définitive des clubs dans l’infrastructure du football russe.

Lire la suite De nouveaux pas vers l’intégration du football de Crimée en Russie

L’UEFA a répété cette semaine qu’elle resterait opposée à cette étape, après que la Ligue nationale de football russe (FNL) de niveau inférieur a annoncé la création d’un groupe de travail pour approfondir l’enquête sur la question.

S’adressant à Championat, le dirigeant nouvellement élu du RPL, Alaev, a déclaré que la Russie avait déjà fait des efforts substantiels pour aider à développer le sport dans la région.

“J’ai eu une réunion avec la FIFA et l’UEFA à Helsinki lors de la Super Coupe de l’UEFA [earlier in August]. Il s’agissait de contacts informels. Le football russe a été discuté », dit Alaïev.

“La conversation portait sur le fait que depuis 2014, la Crimée est un territoire spécial sous les auspices de l’UEFA.

Lire la suite Le chef du football partage son point de vue sur l’attitude de l’UEFA envers la Russie

« Parfois, la négociation est un processus très difficile. Pour les organisations de football d’autres pays, il s’agit d’un « territoire spécial ». Au cours de ces huit dernières années, nous avons proposé un grand nombre d’initiatives, mais elles ont toutes été bloquées.

“Dans le même temps, nos collègues de la FIFA et de l’UEFA n’ont également mis en œuvre aucune de leurs initiatives. Même l’argent alloué par décision du Comité exécutif de l’UEFA pour le développement du football en Crimée n’a pas pu être envoyé à l’Union de football de Crimée.

« Il y avait 1 ou 2 millions d’euros (1-2 millions de dollars). Mais l’argent est resté bloqué parce qu’ils essayaient de passer par l’Ukraine.

« D’après ce que j’ai compris, [the money] est maintenant sur le compte de l’UEFA. Ils ne pouvaient rien en faire, et nous en avons, entre autres, discuté plus d’une fois avec nos collègues européens. a ajouté Alaev.

Lire la suite La Russie commente la nouvelle ligue de football du “Commonwealth”

Le patron du RPL a précédemment déclaré que l’intégration de la Crimée dans le football russe était “inévitable,” bien que dans la même interview avec Championat, il ait déclaré que la Russie avait été menacée d’expulsion de l’UEFA lorsqu’elle avait soulevé la question en 2014.

Il a été annoncé plus tôt cette semaine que le ministère russe des Sports soutiendrait la création d’un nouveau “Ligue du Commonwealth” mettant en vedette des équipes de football de Crimée, des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Kherson, Kharkov et Zaporozhye, ainsi que des États d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie reconnus par la Russie.

La ligue devrait se tenir de mars à novembre de l’année prochaine et comporter au moins une douzaine d’équipes.