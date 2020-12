Le monde entier alors que les géants pharmaceutiques sont dans une course pour déployer leur vaccin pour combattre Covid-19 virus, une nouvelle étude suggère que les anticorps produits par Llama peuvent être utilisés dans la lutte contre lui.

Les études ont montré que les lamas produisent des anticorps puissants qui sont beaucoup plus efficaces pour combattre coronavirus que les équivalents humains pour prévenir la maladie et l’infection Covid-19 .

Selon un DailyMail rapport, les lamas ont produit des anticorps connus sous le nom de «nanobodies» en raison de leur taille, les chercheurs des National Institutes of Health du Maryland les ont isolés d’un seul lama nommé Cormac. Leurs expériences en laboratoire ont jusqu’à présent montré que leurs nanocorps adhèrent à la protéine de pointe sur le SRAS-CoV-2, le virus qui non seulement cause Covid-19 mais a pu le neutraliser efficacement.

Les chercheurs ont désormais isolé ces nanocorps afin de tester leur « potentiel thérapeutique, préventif et diagnostique » dans la lutte contre Covid-19 . Les premiers résultats montrent qu’ils étaient efficaces sous forme d’aérosol et étaient administrés à des volontaires humains sous forme de vaporisateurs nasaux et d’inhalateurs couramment utilisés pour lutter contre l’asthme.

L’auteur principal de l’étude, le professeur David Brody, a déclaré: « Nous espérons que ces nanocorps anti-Covid-19 pourront être très efficaces et polyvalents dans la lutte contre le coronavirus pandémie.’

Selon leur étude, les nanocorps sont naturellement produits par le système immunitaire des espèces de camélidés comme les chameaux, les lamas et les alpagas. En moyenne, la protéine représente environ un dixième du poids de la plupart des anticorps humains, ce qui était non seulement moins cher mais aussi plus facile à concevoir.

Le nouveau remède potentiel pour le coronavirus connu sous le nom de NIH-CoVnb-112 est dix fois plus efficace que tout ce qui a été trouvé à ce jour, ont déclaré le professeur Brody et l’auteur principal Thomas «TJ» Esparza.

L’équipe de recherche du NIH, Maryland, a injecté du Cormac cinq fois sur une période de 28 jours avec un «pseudovirus» développé dans un laboratoire, contenant la même «protéine de pointe» caractéristique que le SRAS CoV-2. Le pseudovirus a lancé le système immunitaire de Cormac, qui a naturellement créé des nanocorps. Ces anticorps ont réussi à bloquer les infections en recouvrant les dents de la protéine de pointe et en l’empêchant en outre de se lier au récepteur ACE2.

Ils ont également constaté qu’il avait de faibles niveaux de nanocorps NIH-CoVnb-112 qui empêchaient le pseudovirus modifié d’infecter ces cellules dans les expériences de boîte de Pétri. Il était également tout aussi efficace lorsqu’il était pulvérisé à travers un nébuliseur ou des inhalateurs principalement utilisés pour aider à traiter les patients asthmatiques.

Selon scientifique Rapports, les neuroscientifiques du NIH et du Maryland ont déposé une demande de brevet sur la nanocorps qu’ils ont découverte.