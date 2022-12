Les ingénieurs d’UBCO plongent dans la récupération et la prévention des inondations locales dans le centre de l’Okanagan

Les inondations sont la catastrophe naturelle la plus coûteuse au Canada, avec des dommages assurés dépassant 1 milliard de dollars par an, selon une étude récente de l’UBC Okanagan (UBCO).

À la suite des événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique en 2021, les chercheurs d’UBCO ont créé des mesures pour aider à atténuer les dommages causés par les futures catastrophes liées au climat.

« Les communautés de toute la Colombie-Britannique ont établi des politiques et des stratégies solides pour se préparer et limiter les dommages dus à ces événements extrêmes, mais les politiques liées à la gestion post-catastrophe en sont encore à leurs balbutiements », a déclaré Sadia Ishaq, de la School of Engineering d’UBCO.

Les chercheurs ont examiné les politiques et les règlements de 22 organisations de la vallée de l’Okanagan, dans le but d’élaborer des recommandations et des pratiques exemplaires pour améliorer la résilience aux inondations.

“Être résilients aux inondations en matière d’élaboration de politiques signifie que ces organisations deviennent plus efficaces lorsqu’elles doivent mettre en œuvre l’adaptation et le rétablissement d’une communauté après des catastrophes inattendues”, a expliqué Ishaq. “Cela leur permet de concentrer leurs efforts sur les personnes ainsi que sur les infrastructures pour le moment.”

Les chercheurs ont déterminé que les réglementations locales pour de nombreuses communautés de l’Okanagan comprennent des mesures de prévention des inondations étendues, mais pas de récupération après les inondations.

Les régions du pays partagent les meilleures pratiques en matière de réduction des dommages et des risques en renforçant la résilience aux inondations. Cependant, Ishaq a suggéré que les communautés de l’Okanagan pourraient faire un meilleur travail de collaboration et de partage d’informations.

« Les gouvernements doivent continuer d’intégrer la gestion durable des bassins versants, les stratégies d’adaptation pour l’aménagement du territoire, les règlements de zonage et le plan de développement des infrastructures avec un développement à faible impact afin de faire face à ces circonstances difficiles. »

La recherche s’appuie sur un projet plus vaste préparé plus tôt cette année pour l’Office des eaux du bassin de l’Okanagan.

