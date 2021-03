Les ingénieurs du monde entier construisent aujourd’hui un avenir durable

Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs

De la correspondante de la WFEO, Christine Tan

PARIS, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – L’ingénierie a été une profession importante, aidant à s’attaquer à des problèmes majeurs tels que la réduction de la pauvreté, la résilience climatique, la santé publique et le développement durable. «Le principal problème auquel le monde est confronté aujourd’hui est de soutenir le développement humain et de préserver la planète. Chaque fois qu’il y a un problème, il y a un besoin de solutions d’ingénierie», déclare Gong Ke, président de la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (WFEO).

Le 4 mars 2021, la Journée mondiale de l’ingénierie (JM) se réunira sous les auspices de l’UNESCO. Comme l’explique la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, WED « célébrera les réalisations des ingénieurs et leurs contributions à la durabilité et à une meilleure qualité de vie pour tous ». Cette année, WED salue le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la France et coïncide avec le lancement du deuxième rapport d’ingénierie de l’UNESCO, «L’ingénierie pour le développement durable» avec les partenaires de l’UNESCO, la WFEO, l’Académie chinoise d’ingénierie (CAE), Tsinghua Université et le Centre international de formation en ingénierie (ICEE), entre autres. Des représentants de plus de 10 pays, sexes et groupes d’âge différents, des jeunes aux adultes, prendront la parole au WED 2021. En outre, de nombreuses communautés d’ingénieurs plus diversifiées se joindront à plus de 50 événements de WED organisés simultanément dans tous les continents du monde.

La WFEO est représentée par plus de 100 institutions nationales d’ingénierie et 30 millions d’ingénieurs dans le monde, menant l’initiative WED pour accroître la reconnaissance mondiale du rôle important de l’ingénierie dans l’accélération des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. La formation en ingénierie et le renforcement des capacités sont les clés de la réalisation des ODD. Les politiciens peuvent les encourager; les investisseurs institutionnels peuvent les financer; mais seuls les ingénieurs peuvent les construire.

<< La Journée mondiale de l'ingénierie est l'occasion de reconnaître le travail important que les ingénieurs doivent accomplir pour lutter contre le changement climatique et développer des technologies pour une économie sans carbone. Ce sont les innovations techniques qui permettront d'atteindre cet objectif. Les ingénieurs veilleront à ce que les villes soient plus propres, plus Plus important encore, les ingénieurs veilleront à ce que tout le monde dispose d'une eau salubre et accessible, de systèmes d'assainissement et d'une énergie abordable et fiable », déclare Marlene Kanga, ancienne présidente nationale d'Ingénieurs Australie et présidente sortante de la WFEO.

Appelant à une action plus globale de la part de multiples groupes de parties prenantes, << Nous espérons que ce nouveau rapport sur l'ingénierie de l'UNESCO aidera les parties prenantes du gouvernement, de l'industrie et du monde universitaire à exprimer la valeur de l'ingénierie, à inspirer des idées pour améliorer et à innover l'ingénierie, et aider à réaliser le plein potentiel de l'ingénierie au profit du développement durable de l'humanité et de la planète Terre », déclare Zhou Ji, président honoraire du conseil d'administration du CAE et coprésident du conseil consultatif de l'ICEE.

L’avènement de la quatrième révolution industrielle a apporté des avancées technologiques dans les domaines de l’intelligence artificielle, du big data, de l’Internet des objets et de la blockchain, transformant la façon dont les gens vivent et interagissent avec leur espace physique, biologique et numérique. «Ces transformations sont visibles dans tous les domaines de l’ingénierie, affectant profondément les systèmes industriels, la production et la gouvernance», explique Audrey Azoulay.

Les innovations techniques se développent rapidement et ces efforts mondiaux sont essentiels pour résoudre les défis actuels et construire un avenir meilleur pour l’humanité. Au cours de la dernière année, les ingénieurs ont été à l’honneur pour leurs solutions créatives pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Marlene Kanga note que dans l’année qui a suivi la pandémie de coronavirus, le thème des célébrations du WED en 2021, Ingénierie pour une planète saine, «reconnaît le travail des ingénieurs et des ingénieurs dans la recherche d’un nouveau vaccin, utilisant l’intelligence artificielle et l’analyse de données en Des technologies de fabrication avancées telles que l’impression 3D ont été utilisées dans la fabrication d’équipements de protection individuelle. Les technologies de réfrigération et les innovations en matière de transport et de logistique sont utilisées pour transporter les vaccins aux quatre coins du monde. C’est vraiment une année où le monde pourrait pas exister sans ingénierie. «

«La pandémie COVID-19 a accéléré l’appel à l’action urgente, tout en affirmant la pertinence de l’ingénierie pour le développement durable», observe Gong Ke. Il a également encouragé une action plus positive dans la communauté de l’ingénierie, affirmant que «l’ingénierie devrait jouer un rôle plus proactif dans la lutte contre le COVID-19 et dans la poursuite d’une reprise véritablement transformatrice pour mieux reconstruire».

Audrey Azoulay a soulevé une préoccupation urgente sur la pression que la pandémie a exercée sur l’enseignement de l’ingénierie. << Pour former nos meilleurs ingénieurs à relever ces défis mondiaux, nous avons besoin que les jeunes étudient les mathématiques et les sciences dès leur plus jeune âge; cependant, la pandémie mondiale a conduit à la fermeture d'établissements d'enseignement pour 1,5 milliard d'apprenants dans le monde - plus de 90% des la population scolaire mondiale - avec des conséquences désastreuses pour leur éducation.

Ainsi, il est impératif pour les ingénieurs d’innover dans l’enseignement de l’ingénierie, les programmes, les nouvelles méthodes d’enseignement et la prestation de l’enseignement. «La formation d’ingénieurs pour la mise en œuvre des ODD nécessite non seulement de nouvelles compétences, y compris un apprentissage et une réflexion créatifs, une résolution de problèmes complexes, une coopération interdisciplinaire et internationale, et un code d’éthique, mais aussi un changement dans la formation en ingénierie elle-même», déclare Jose Vieira, présidente élue de la WFEO.

Marlene Kanga a également souligné l’importance d’encourager tous les jeunes, garçons et filles, à considérer l’ingénierie comme une carrière et à les encourager dans ce choix. Elle dit: «si vous voulez changer le monde, devenez ingénieur».

<< À l'heure actuelle, cependant, les ressources consacrées à la science et à la technologie de l'ingénieur et à l'enseignement de l'ingénierie ne sont pas équitablement réparties. Les pays et régions en développement, en particulier, manquent d'ingénieurs qualifiés et de ressources en ingénierie. monde équitable, inclusif, développemental et mutuellement bénéfique pour tous, en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement, l'industrie et les universités; en renforçant les capacités d'ingénierie dans les régions défavorisées; et en relevant les défis mondiaux grâce à des efforts conjoints », déclare Zhou Ji, appelant l'attention sur le les lacunes dans la répartition des ressources et s'assurer que personne n'est laissé pour compte

L’eau est une ressource mondiale importante. << L'eau, en tant que condition préalable à la vie, revêt une importance particulière en termes de développement durable. L'étroite relation entre la santé humaine et le bien-être des communautés ayant accès à l'eau potable est un facteur déterminant du développement économique et social de la société, "dit Jose Vieira. Des progrès significatifs dans l'ingénierie de l'eau et de l'environnement ont conduit à des technologies plus vertes et à un développement plus durable de notre planète.

«L’ingénierie elle-même a besoin d’une transformation pour être plus innovante, inclusive, coopérative et responsable», déclare Gong Ke, «Le rapport d’ingénierie qui sera publié est un nouveau rapport publié 10 ans après le premier rapport d’ingénierie historique de l’UNESCO, visant à accroître le public. prise de conscience du rôle crucial des ingénieurs et de l’ingénierie dans la réalisation de chacun des 17 objectifs de développement durable; appeler à une collaboration mondiale entre les gouvernements, les industries et la société civile; promouvoir les innovations en ingénierie et transformer la profession d’ingénieur en renforçant sa capacité à y répondre aux défis urgents auxquels l’humanité et la planète sont confrontées et à façonner un monde pacifique, prospère, inclusif et durable pour tous les peuples sans que personne ne soit laissé pour compte, en encourageant davantage de collaboration et de partage des ressources d’ingénierie au niveau mondial. «

En fin de compte, WED vise à promouvoir la sensibilisation à l’ingénierie, la diversité, la collaboration, l’éducation et le partage des ressources, avec un objectif mondial commun d’atteindre les ODD d’ici 2030.

Christine Tan, PhD CEng FIET est ingénieure agréée royale, membre de l’Institution of Engineering and Technology UK, et professeur d’enseignement scientifique et technologique à l’Université normale du Fujian en Chine. Elle est une rédactrice scientifique active et une bénévole de sensibilisation en STIM.

